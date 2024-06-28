Полиция окружила школу Нурмагомедова в Махачкале, где учился один из террористов. Фото

28 июня 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

Силовики окружили школу в Махачкале, где учился один из террористов Кагиров, пишет Mash Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие В Махачкале школу имени Абдулманапа Нурмагомедова окружили силовики, предварительно, в ней могут проходить оперативные мероприятия по делу о терактах в Дагестане. В этом образовательном учреждении учился один из террористов, принимавший участие в стрельбе в Республике, Гаджимурад Кагиров. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Силовики окружили школу имени Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале. У входа в здание на улице Юсупова стоят около двух десятков вооруженных сотрудников», — передает telegram-канал. В этой школе учился один из террористов, Гаджимурад Кагиров, который участвовал в нападениях в Дагестане. В образовательном учреждении, по предварительной информации, могут проходить оперативные мероприятия, которые связаны с делом о теракте в Республике. Гаджимурад Кагиров имеет родственные связи с известными в Махачкале людьми. Мужчина является двоюродным племянником бывшего мэра столицы Дагестана Мусы Мусаева. Он в прошлом мог устроить Кагирова на работу в качестве личного водителя-охранника, пишет Life . Кагиров родом из Сергокалинского района Дагестана. Он достиг звания мастера спорта по вольной борьбе и выступал как боец смешанных единоборств (ММА). В 2021 году Гаджимурад Кагиров на соревнованиях представлял школу единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, где он тренировался. Мужчина также был членом бойцовского клуба Eagles FC, основанного Хабибом Нурмагомедовым, и выиграл оба своих боя в ММА. Следствие рассматривает версию о том, что Кагиров мог координировать деятельность террористической группы, возглавляемой братьями Омаровыми, насчитывавшей шесть человек. На момент смерти мужчина был зарегистрирован в селе Сергокала. В последние годы он накопил долги и оставил после себя исполнительные производства ФССП на общую сумму около 70 тысяч рублей по неоплаченным кредитам. UPD: В бойцовском клубе имени Нурмагомедова проводятся проверки документации из-за терактов в Республике, пишет «Интерфакс». Правоохранительные органы Дагестана сообщили, что ликвидированный боевик Кагиров ранее проходил тренировки в данном клубе. Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выступил с обращением в соцсетях, где отметил, что террорист на протяжении нескольких месяцев тренировался в клубе его отца, но он не считает его воспитанником клуба. В Махачкале и Дербенте 23 июня произошла серия терактов. Вооруженные боевики напали на синагогу, православные храмы и пост ДПС. В результате этого погибло свыше 15 полицейских и четыре мирных жителя. Также 19 пострадавших на данный момент продолжают получать медицинскую помощь в станционере. Шестеро террористов были ликвидированы. Вся информация о произошедшем в Дагестане — в сюжете URA.RU. После терактов Российский союз туриндустрии (РСТ) призвал туристов отказаться от поездок в Дагестан. Им посоветовали дождаться стабилизации ситуации и снятия режима КТО. Также тем туристам, кто уже находится в Республике, рекомендовали не выходить на улицу без веской причины, пишет телеканал ОТР. В школе имени Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале проводят оперативные мероприятия Фото: Телеграм-канал «ТУТ ДАГЕСТАН» https://t.me/tutdagestan_05/12460 Также и в бойцовском клубе имени Нурмагомедова проводятся проверки документации из-за терактов в Дагестане Фото: Телеграм-канал «ТУТ ДАГЕСТАН» https://t.me/tutdagestan_05/12460 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Махачкале школу имени Абдулманапа Нурмагомедова окружили силовики, предварительно, в ней могут проходить оперативные мероприятия по делу о терактах в Дагестане. В этом образовательном учреждении учился один из террористов, принимавший участие в стрельбе в Республике, Гаджимурад Кагиров. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Силовики окружили школу имени Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале. У входа в здание на улице Юсупова стоят около двух десятков вооруженных сотрудников», — передает telegram-канал. В этой школе учился один из террористов, Гаджимурад Кагиров, который участвовал в нападениях в Дагестане. В образовательном учреждении, по предварительной информации, могут проходить оперативные мероприятия, которые связаны с делом о теракте в Республике. Гаджимурад Кагиров имеет родственные связи с известными в Махачкале людьми. Мужчина является двоюродным племянником бывшего мэра столицы Дагестана Мусы Мусаева. Он в прошлом мог устроить Кагирова на работу в качестве личного водителя-охранника, пишет Life. Кагиров родом из Сергокалинского района Дагестана. Он достиг звания мастера спорта по вольной борьбе и выступал как боец смешанных единоборств (ММА). В 2021 году Гаджимурад Кагиров на соревнованиях представлял школу единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, где он тренировался. Мужчина также был членом бойцовского клуба Eagles FC, основанного Хабибом Нурмагомедовым, и выиграл оба своих боя в ММА. Следствие рассматривает версию о том, что Кагиров мог координировать деятельность террористической группы, возглавляемой братьями Омаровыми, насчитывавшей шесть человек. На момент смерти мужчина был зарегистрирован в селе Сергокала. В последние годы он накопил долги и оставил после себя исполнительные производства ФССП на общую сумму около 70 тысяч рублей по неоплаченным кредитам. UPD: В бойцовском клубе имени Нурмагомедова проводятся проверки документации из-за терактов в Республике, пишет «Интерфакс». Правоохранительные органы Дагестана сообщили, что ликвидированный боевик Кагиров ранее проходил тренировки в данном клубе. Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выступил с обращением в соцсетях, где отметил, что террорист на протяжении нескольких месяцев тренировался в клубе его отца, но он не считает его воспитанником клуба. В Махачкале и Дербенте 23 июня произошла серия терактов. Вооруженные боевики напали на синагогу, православные храмы и пост ДПС. В результате этого погибло свыше 15 полицейских и четыре мирных жителя. Также 19 пострадавших на данный момент продолжают получать медицинскую помощь в станционере. Шестеро террористов были ликвидированы. Вся информация о произошедшем в Дагестане — в сюжете URA.RU. После терактов Российский союз туриндустрии (РСТ) призвал туристов отказаться от поездок в Дагестан. Им посоветовали дождаться стабилизации ситуации и снятия режима КТО. Также тем туристам, кто уже находится в Республике, рекомендовали не выходить на улицу без веской причины, пишет телеканал ОТР.