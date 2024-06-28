Борис Корчевников рассказал о мечте, от которой отказался из-за опухоли мозга

Российский журналист и телеведущий Борис Корчевников отказался от мечты стать многодетным отцом и мужем из-за опухоли мозга. В этом он признался журналистам.
«Мечта, от которой отказался? Стать многодетным отцом и мужем самой красивой девочки в России. Ну а все остальное сбылось», — Бориса Корчевникова цитирует Starhit. Несколькими годами ранее у телеведущего произошел разрыв с актрисой Анной-Сесиль Свердловой, которую он и называет «самой красивой девочкой страны». Пара находилась в отношениях восемь лет, а расставание прошло без скандалов.
Корчевников перенес тяжелую операцию по удалению опухоли мозга. О том, как шоумен борется с болезнью и, как пришел к религии — в материале URA.RU. В рамках youtube-шоу «Не Пруст» он признался, что ежедневно просит бога о здоровье, передает телеканал 360. По сообщению «Царьграда», в последние дни телеведущему стало хуже.
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