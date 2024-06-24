Борис Корчевников: борьба с болезнью, тайны личной жизни и вера в Бога — как живет телеведущий

Телеведущему Корчевникову, перенесшему операцию из-за опухоли мозга, стало хуже

25 июня 2024 в 02:17 Размер текста - 17 +

Коллеги переживают за здоровье Корчевникова (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Борис Корчевников — российский журналист и телеведущий, который за короткое время завоевал любовь публики. Зрители его знают как чуткого и тактичного телеведущего многих телепроектов, в том числе «Судьба человека», «Жизнь и судьба» на канале «Россия — 1». В последние годы Корчевников борется с болезнью. Недавно телеведущий перенес операцию по удалению опухоли. Как борется с болезнью и как пришел к религии Борис Корчевников — в материале — URA.RU. Биография Бориса Корчевникова Корчевников родился 20 июля 1982 года в Москве. В 1998 году поступил сразу на актерский факультет Школы-студии МХАТ и на факультет журналистики Московского государственного университета (МГУ). Получил образование только в МГУ. Еще будучи студентом Корчевников работал на канале НТВ, куда его взяли в штат через год после окончания университета. В 2006 году исполнил роль кадета Синицына в телесериале «Кадетство». Спустя три года Корчевников стал автором и ведущим телепрограммы «Хочу верить!». С 2013 по 2017 год вел шоу «Прямой эфир», которое выходило на телеканале «Россия-1». С 2017 года ведет программу «Судьба человека». В 2017 года назначен генеральным директором и генеральным продюсером общественного православного телеканала «Спас». Как мальчик из «Кадетства» стал директором телеканала «Спас» Большую известность Корчевникову принесла роль Ильи Синицына, сына потомственного военного, в сериале «Кадетство» на телеканале СТС. До съемок он занимался репортажной журналистикой, поэтому работа над сериалом по 12-15 часов стала для него испытанием. Во время съемок понял, что ему близко одно важное качество военных — простота. В 2017 году уступил позицию ведущего передачи «Прямой эфир» Андрею Малахову, так как был назначен на пост гендиректора православного телеканала «Спас». Совмещать роль телеведущего одного из рейтинговых шоу и руководителя целого канала Корчевников не мог физически. «Чтобы шоу „Прямой эфир“ получалось таким, каким оно получалось, нужно этим жить. А телеканал „Спас“ — это то, на что и целой жизни мало», — говорит Корчевников в интервью изданию «Комсомольская правда». Работа на телеканале «Спас» стала для него основным делом жизни. Он приглашал на передачи знаменитых личностей — например, Дарью Донцову или Николая Валуева. На «Спасе» говорят о главном, уверен Корчевников. И разговоры эти должны быть интересны верующим и атеистам. «Я ищу настоящего человека, искреннего: в его детстве, боли, слабостях… Когда мне это удается, я не испытываю ничего, кроме благодарности и любви к этому человеку», — отмечал журналист в интервью News.ru. Руководить каналом и быть телеведущим Корчевников не мог физически Фото: Владимир Андреев © URA.RU Личная жизнь Корчевникова Корчевников не женат, детей у него нет. В интервью он часто говорит, что работа и служение Богу отнимают у него почти все время. В работе он придерживается принципа: «Не жалей себя нисколько». Телеведущий не скрывает, что всегда мечтал создать семью. Но найти подходящую избранницу непросто. Корчевников часто сравнивает женщин с бывшей супругой Анной Сесиль Свердловой, с которой прожил более семи лет, хотя официальный брак был еще короче. «Инициатором расставания была Анна, хотя Борис предпринимал попытки возобновить отношения», — рассказал коллега телеведущего, пишет издание «Комсомольская правда». Измен или предательства не было, просто девушка поняла, что жить вместе не получается. Сам Корчевников отшучивается о личной жизни. Но однажды рассказал Малахову, что переживает из-за разрыва отношений со Свердловой и жалеет, что они не обвенчались и не решились завести детей. «Для меня и для нее написан, наверное, другой сценарий. Мы не должны быть вместе», — сказал он. Корчевников рассказывал о чувстве восхищения Свердловой и что в каждой женщине он теперь ценит чистоту и верность, по примеру бывшей жены. Анна воспитывалась в православной семье. Закончила ГИТИС и играла в антрепризных спектаклях — «Аромат шиповника», «Забытая война» и других. Свердлова называет себя православной актрисой, поэтому часто после прочтения сценария, советуется с духовником — соглашаться или нет на роль. Она не участвует в постельных сценах и не целуется В программе «Когда все дома» Корчевников выдвинул версию о том, что не женат потому, что вырос без отца. С ним Корчевников познакомился только в 13 лет. Перед глазами не было примера полной семьи. Сейчас Корчевников живет с мамой в центре Москвы. Ведущий всегда мечтал о крепкой семье Фото: Владимир Андреев © URA.RU Как Корчевников пришел к религии Со слов телеведущего, он пришел к вере в 21 год благодаря девушки, в которую влюбился (имя в интервью журналу «Фома» он не называет, но речь, вероятно, идет о Свердловой — прим. URA.RU). Она позвала Корчевникова к мощам Святой Матроны помолиться за здоровье. В очереди он понял, что его жизнь была похожа на темную комнату, в которой раньше он ничего не видел. В 2012 году Корчевников выпустил фильм «Не верю!», в котором встал на защиту церкви. Тогда Русская православная церковь (РПЦ) оказалась в центре крупных скандалов — один из них суд над Pussy Riot. Коллеги фильм Корчевникова раскритиковали. Борьба Корчевникова с болезнью В 2015 году Корчевников признался, что перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга. Болезнь заставила его почувствовать себя слабым и немощным, говорил он в «Прямом эфире». Вопросы, касающиеся состояния здоровья ведущего, возникли у поклонников вновь в 2019 году. Тогда Корчевников набрал несколько килограммов и зрители заподозрили, что виной всему болезнь. Он признался, что поправился из-за лечения, но уже все позади, рассказал ведущий в программе «Судьба человека». Как сообщила 24 июня «Комсомольская правда», в последнее время Корчевников стал чувствовать себя хуже. Сейчас он практически полностью оглох. Причина — в операции, которую сделали несколько лет назад, и последовавших потом осложнениях. Сам Корчевников признается, что регулярно молится Богу и просит об исцелении. Об этом он сказал на youtube-канале «Не Пруст». Корчевников признался, что чувствует «руку Божью». Внешне заметно, что мужчина сильно и резко похудел и выглядит изможденным, отмечают журналисты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Борис Корчевников — российский журналист и телеведущий, который за короткое время завоевал любовь публики. Зрители его знают как чуткого и тактичного телеведущего многих телепроектов, в том числе «Судьба человека», «Жизнь и судьба» на канале «Россия — 1». В последние годы Корчевников борется с болезнью. Недавно телеведущий перенес операцию по удалению опухоли. Как борется с болезнью и как пришел к религии Борис Корчевников — в материале — URA.RU. Корчевников родился 20 июля 1982 года в Москве. В 1998 году поступил сразу на актерский факультет Школы-студии МХАТ и на факультет журналистики Московского государственного университета (МГУ). Получил образование только в МГУ. Еще будучи студентом Корчевников работал на канале НТВ, куда его взяли в штат через год после окончания университета. В 2006 году исполнил роль кадета Синицына в телесериале «Кадетство». Спустя три года Корчевников стал автором и ведущим телепрограммы «Хочу верить!». С 2013 по 2017 год вел шоу «Прямой эфир», которое выходило на телеканале «Россия-1». С 2017 года ведет программу «Судьба человека». В 2017 года назначен генеральным директором и генеральным продюсером общественного православного телеканала «Спас». Большую известность Корчевникову принесла роль Ильи Синицына, сына потомственного военного, в сериале «Кадетство» на телеканале СТС. До съемок он занимался репортажной журналистикой, поэтому работа над сериалом по 12-15 часов стала для него испытанием. Во время съемок понял, что ему близко одно важное качество военных — простота. В 2017 году уступил позицию ведущего передачи «Прямой эфир» Андрею Малахову, так как был назначен на пост гендиректора православного телеканала «Спас». Совмещать роль телеведущего одного из рейтинговых шоу и руководителя целого канала Корчевников не мог физически. «Чтобы шоу „Прямой эфир“ получалось таким, каким оно получалось, нужно этим жить. А телеканал „Спас“ — это то, на что и целой жизни мало», — говорит Корчевников в интервью изданию «Комсомольская правда». Работа на телеканале «Спас» стала для него основным делом жизни. Он приглашал на передачи знаменитых личностей — например, Дарью Донцову или Николая Валуева. На «Спасе» говорят о главном, уверен Корчевников. И разговоры эти должны быть интересны верующим и атеистам. «Я ищу настоящего человека, искреннего: в его детстве, боли, слабостях… Когда мне это удается, я не испытываю ничего, кроме благодарности и любви к этому человеку», — отмечал журналист в интервью News.ru. Корчевников не женат, детей у него нет. В интервью он часто говорит, что работа и служение Богу отнимают у него почти все время. В работе он придерживается принципа: «Не жалей себя нисколько». Телеведущий не скрывает, что всегда мечтал создать семью. Но найти подходящую избранницу непросто. Корчевников часто сравнивает женщин с бывшей супругой Анной Сесиль Свердловой, с которой прожил более семи лет, хотя официальный брак был еще короче. «Инициатором расставания была Анна, хотя Борис предпринимал попытки возобновить отношения», — рассказал коллега телеведущего, пишет издание «Комсомольская правда». Измен или предательства не было, просто девушка поняла, что жить вместе не получается. Сам Корчевников отшучивается о личной жизни. Но однажды рассказал Малахову, что переживает из-за разрыва отношений со Свердловой и жалеет, что они не обвенчались и не решились завести детей. «Для меня и для нее написан, наверное, другой сценарий. Мы не должны быть вместе», — сказал он. Корчевников рассказывал о чувстве восхищения Свердловой и что в каждой женщине он теперь ценит чистоту и верность, по примеру бывшей жены. Анна воспитывалась в православной семье. Закончила ГИТИС и играла в антрепризных спектаклях — «Аромат шиповника», «Забытая война» и других. Свердлова называет себя православной актрисой, поэтому часто после прочтения сценария, советуется с духовником — соглашаться или нет на роль. Она не участвует в постельных сценах и не целуется В программе «Когда все дома» Корчевников выдвинул версию о том, что не женат потому, что вырос без отца. С ним Корчевников познакомился только в 13 лет. Перед глазами не было примера полной семьи. Сейчас Корчевников живет с мамой в центре Москвы. Со слов телеведущего, он пришел к вере в 21 год благодаря девушки, в которую влюбился (имя в интервью журналу «Фома» он не называет, но речь, вероятно, идет о Свердловой — прим. URA.RU). Она позвала Корчевникова к мощам Святой Матроны помолиться за здоровье. В очереди он понял, что его жизнь была похожа на темную комнату, в которой раньше он ничего не видел. В 2012 году Корчевников выпустил фильм «Не верю!», в котором встал на защиту церкви. Тогда Русская православная церковь (РПЦ) оказалась в центре крупных скандалов — один из них суд над Pussy Riot. Коллеги фильм Корчевникова раскритиковали. В 2015 году Корчевников признался, что перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга. Болезнь заставила его почувствовать себя слабым и немощным, говорил он в «Прямом эфире». Вопросы, касающиеся состояния здоровья ведущего, возникли у поклонников вновь в 2019 году. Тогда Корчевников набрал несколько килограммов и зрители заподозрили, что виной всему болезнь. Он признался, что поправился из-за лечения, но уже все позади, рассказал ведущий в программе «Судьба человека». Как сообщила 24 июня «Комсомольская правда», в последнее время Корчевников стал чувствовать себя хуже. Сейчас он практически полностью оглох. Причина — в операции, которую сделали несколько лет назад, и последовавших потом осложнениях. Сам Корчевников признается, что регулярно молится Богу и просит об исцелении. Об этом он сказал на youtube-канале «Не Пруст». Корчевников признался, что чувствует «руку Божью». Внешне заметно, что мужчина сильно и резко похудел и выглядит изможденным, отмечают журналисты.