Во второй половине июля жителей Челябинска ожидает погода со средними дневными температурами в 22 градуса. Причем она будет дождливой. Это следует из долгосрочного прогноза, опубликованного на сайте «Гисметео».
«Первая неделя месяца выдастся теплой. Днем 4, 5, 6 и 7 июля ожидается 27-28 градусов. После 11 июля дневные температуры понизятся до 22 градусов», — сообщают синоптики.
С 13 до 28 июля прогнозируются кратковременные дожди. Ночные температуры при этом будут достигать 15 градусов.
Как сообщало URA.RU ранее, в ближайшие дни в Челябинске объявлено экстренное предупреждение. В связи с прогнозируемым прохождением на территории региона активного циклона на период с 28 по 30 июня для служб города введен усиленный режим работы. Водителей просят воздержаться от дальних поездок.
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