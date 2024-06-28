Синоптики рассказали, какая погода ждет челябинцев в июле. Скрин

Во второй половине июля в Челябинске ожидаются дожди

29 июня 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

По-настоящему жаркими днями июль челябинцев не побалует Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Во второй половине июля жителей Челябинска ожидает погода со средними дневными температурами в 22 градуса. Причем она будет дождливой. Это следует из долгосрочного прогноза, опубликованного на сайте «Гисметео». «Первая неделя месяца выдастся теплой. Днем 4, 5, 6 и 7 июля ожидается 27-28 градусов. После 11 июля дневные температуры понизятся до 22 градусов», — сообщают синоптики. С 13 до 28 июля прогнозируются кратковременные дожди. Ночные температуры при этом будут достигать 15 градусов. Как сообщало URA.RU ранее, в ближайшие дни в Челябинске объявлено экстренное предупреждение. В связи с прогнозируемым прохождением на территории региона активного циклона на период с 28 по 30 июня для служб города введен усиленный режим работы. Водителей просят воздержаться от дальних поездок. Во второй половине июля челябинцев ожидает дожди Скрин сайта «Гисметео». https://www.gismeteo.ru/weather-chelyabinsk-4565/month/ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во второй половине июля жителей Челябинска ожидает погода со средними дневными температурами в 22 градуса. Причем она будет дождливой. Это следует из долгосрочного прогноза, опубликованного на сайте «Гисметео». «Первая неделя месяца выдастся теплой. Днем 4, 5, 6 и 7 июля ожидается 27-28 градусов. После 11 июля дневные температуры понизятся до 22 градусов», — сообщают синоптики. С 13 до 28 июля прогнозируются кратковременные дожди. Ночные температуры при этом будут достигать 15 градусов. Как сообщало URA.RU ранее, в ближайшие дни в Челябинске объявлено экстренное предупреждение. В связи с прогнозируемым прохождением на территории региона активного циклона на период с 28 по 30 июня для служб города введен усиленный режим работы. Водителей просят воздержаться от дальних поездок.