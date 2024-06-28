28 июня 2024

Синоптики рассказали, какая погода ждет челябинцев в июле. Скрин

Во второй половине июля в Челябинске ожидаются дожди
© Служба новостей «URA.RU»
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По-настоящему жаркими днями июль челябинцев не побалует Фото:

Во второй половине июля жителей Челябинска ожидает погода со средними дневными температурами в 22 градуса. Причем она будет дождливой. Это следует из долгосрочного прогноза, опубликованного на сайте «Гисметео».

«Первая неделя месяца выдастся теплой. Днем 4, 5, 6 и 7 июля ожидается 27-28 градусов. После 11 июля дневные температуры понизятся до 22 градусов», — сообщают синоптики.

С 13 до 28 июля прогнозируются кратковременные дожди. Ночные температуры при этом будут достигать 15 градусов.

Как сообщало URA.RU ранее, в ближайшие дни в Челябинске объявлено экстренное предупреждение. В связи с прогнозируемым прохождением на территории региона активного циклона на период с 28 по 30 июня для служб города введен усиленный режим работы. Водителей просят воздержаться от дальних поездок.

Во второй половине июля челябинцев ожидает дожди
Во второй половине июля челябинцев ожидает дожди

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Во второй половине июля жителей Челябинска ожидает погода со средними дневными температурами в 22 градуса. Причем она будет дождливой. Это следует из долгосрочного прогноза, опубликованного на сайте «Гисметео». «Первая неделя месяца выдастся теплой. Днем 4, 5, 6 и 7 июля ожидается 27-28 градусов. После 11 июля дневные температуры понизятся до 22 градусов», — сообщают синоптики. С 13 до 28 июля прогнозируются кратковременные дожди. Ночные температуры при этом будут достигать 15 градусов. Как сообщало URA.RU ранее, в ближайшие дни в Челябинске объявлено экстренное предупреждение. В связи с прогнозируемым прохождением на территории региона активного циклона на период с 28 по 30 июня для служб города введен усиленный режим работы. Водителей просят воздержаться от дальних поездок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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