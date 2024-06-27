Челябинских водителей просят воздержаться от поездок из-за штормового предупреждения

В Челябинске объявили экстренное предупреждение, водителей просят воздержаться от поездок из-за штормового предупреждения. Об этом 27 июня сообщил комитет мэрии Челябинска.
«В Челябинске объявлено экстренное предупреждение. В связи с прогнозируемым прохождением на территории региона активного циклона, сопровождающегося обильными дождями и сильным ветром, в Челябинске на период с 28 по 30 июня для служб города вводится усиленный режим работы», — сообщили в мэрии.
По прогнозам синоптиков, погода ухудшится уже 28 июня, при этом такой же она останется и в субботу, 29 июня. Также в пресс-службе отметили, всем подрядчикам и подведомственным учреждениям, ответственным за содержание улично-дорожной сети, коммунальным службам, управляющим компаниям поручено вести круглосуточный мониторинг и принимать незамедлительные меры для устранения внештатных ситуаций на подтопляемых территориях.
Жителей Челябинска просят по возможности не выезжать за пределы города на автомобиле. Также не следует передвигаться по подтопленным территориям и парковать автомобили под большими деревьями. О возникающих местах подтоплений просят сразу сообщать диспетчеру службы «ЭВИС» по телефону 727-46-26.
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