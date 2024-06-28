28 июня 2024

Центр Нижнего Тагила украсили подсветкой. Видео

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Новая подсветка появилась на 11 домах (архивное фото)
Новая подсветка появилась на 11 домах (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 28 июня новая архитектурная подсветка включилась на 11 домах в центре города. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«Архитектурная подсветка сегодня включилась на 11-ти домах по проспектам Ленина, Мира, улице Карла Маркса. Подрядчик завершил работы по установке LED-светильников с реле времени», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте»..

Он подчеркнул, что в центре города продолжится установка подсветки на домах. По словам мэра, «сталинки» и общее настроение улицы приобрело совершенно иной вид после появления декоративных источников света.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 28 июня новая архитектурная подсветка включилась на 11 домах в центре города. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев. «Архитектурная подсветка сегодня включилась на 11-ти домах по проспектам Ленина, Мира, улице Карла Маркса. Подрядчик завершил работы по установке LED-светильников с реле времени», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».. Он подчеркнул, что в центре города продолжится установка подсветки на домах. По словам мэра, «сталинки» и общее настроение улицы приобрело совершенно иной вид после появления декоративных источников света.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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