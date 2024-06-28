В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 28 июня новая архитектурная подсветка включилась на 11 домах в центре города. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.
«Архитектурная подсветка сегодня включилась на 11-ти домах по проспектам Ленина, Мира, улице Карла Маркса. Подрядчик завершил работы по установке LED-светильников с реле времени», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте»..
Он подчеркнул, что в центре города продолжится установка подсветки на домах. По словам мэра, «сталинки» и общее настроение улицы приобрело совершенно иной вид после появления декоративных источников света.
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