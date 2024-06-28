В центре Екатеринбурга обрушенные деревья перегородили проезд. Видео

29 июня 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

Деревья стояли в разрытой траншее (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге в переулке Университетский на машины обрушились два дерева, тем самым перегородив проезд. Стволы стояли, наклонившись, в разрытой траншеи, из-за чего корни растений намокли и не выдержали. Об этом рассказал очевидец. «Машины почти не пострадали. Движение через улицу на автомобилях невозможно. Причина падения — разрытая траншея. Корни деревьев оголило, грунт мокрый, под весом и положило», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу и мэрии Екатеринбурга. Там пояснили, что деревья уберет районное ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление). О непогоде в Свердловской области 29 июня предупреждали спасатели. Весь день ожидаются сильные ливни и порывы ветра до 20 метров в секунду. Жителей региона убедительно просят быть бдительными. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» или «112». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в переулке Университетский на машины обрушились два дерева, тем самым перегородив проезд. Стволы стояли, наклонившись, в разрытой траншеи, из-за чего корни растений намокли и не выдержали. Об этом рассказал очевидец. «Машины почти не пострадали. Движение через улицу на автомобилях невозможно. Причина падения — разрытая траншея. Корни деревьев оголило, грунт мокрый, под весом и положило», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу и мэрии Екатеринбурга. Там пояснили, что деревья уберет районное ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление). О непогоде в Свердловской области 29 июня предупреждали спасатели. Весь день ожидаются сильные ливни и порывы ветра до 20 метров в секунду. Жителей региона убедительно просят быть бдительными. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» или «112».