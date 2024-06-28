28 июня 2024

В центре Екатеринбурга обрушенные деревья перегородили проезд. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дерево упало на машины. Челябинск, буря, стихия, дерево
Деревья стояли в разрытой траншее (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в переулке Университетский на машины обрушились два дерева, тем самым перегородив проезд. Стволы стояли, наклонившись, в разрытой траншеи, из-за чего корни растений намокли и не выдержали. Об этом рассказал очевидец.

«Машины почти не пострадали. Движение через улицу на автомобилях невозможно. Причина падения — разрытая траншея. Корни деревьев оголило, грунт мокрый, под весом и положило», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова очевидца.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу и мэрии Екатеринбурга. Там пояснили, что деревья уберет районное ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление).

О непогоде в Свердловской области 29 июня предупреждали спасатели. Весь день ожидаются сильные ливни и порывы ветра до 20 метров в секунду. Жителей региона убедительно просят быть бдительными. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» или «112».

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В Екатеринбурге в переулке Университетский на машины обрушились два дерева, тем самым перегородив проезд. Стволы стояли, наклонившись, в разрытой траншеи, из-за чего корни растений намокли и не выдержали. Об этом рассказал очевидец. «Машины почти не пострадали. Движение через улицу на автомобилях невозможно. Причина падения — разрытая траншея. Корни деревьев оголило, грунт мокрый, под весом и положило», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу и мэрии Екатеринбурга. Там пояснили, что деревья уберет районное ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление). О непогоде в Свердловской области 29 июня предупреждали спасатели. Весь день ожидаются сильные ливни и порывы ветра до 20 метров в секунду. Жителей региона убедительно просят быть бдительными. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» или «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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