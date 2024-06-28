Суд оправдал свердловских полицейских, обвиняемых в пытках. Фото

29 июня 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

На скамье подсудимых были пять сотрудников уголовного розыска Ревды Фото: Илья Московец © URA.RU Ревдинский городской суд вынес оправдательный приговор пятерым полицейским, которых обвиняли в превышении должностных полномочий. По версии следствия, оперативники жестоко избили задержанного, чтобы тот признался в краже. Разбирательство шло более трех лет, рассказал URA.RU один из защитников силовиков Лев Чукреев. «Если человек (задержанный — прим. URA.RU) утверждает, что его средь бела дня в отделе полиции пять оперов избили, то твоих слов и слов жены явно недостаточно. Должны быть весомые доказательства. Банальный пример: потерпевший говорит, что ему затыкали рот его же шапкой. Но об обратном указывает, во-первых, непоследовательность показаний этого же потерпевшего: то есть это обстоятельство, то его нет. Во-вторых, есть экспертиза, проведенная следователем, которая показывает, что ни слюней потерпевшего, ни ДНК оперативников не обнаружено. О чем это говорит? Даже прокурор в прениях от недостатка доказательств стал ссылаться на данные полиграфа, которые не являются доказательством и вообще не исследовались в суде», — сообщил Чукреев. На скамье подсудимых были Андрей Агальцов, Богдан Лушагин, Илья Медлярский, Виктор Мызин и Константин Ольховский. Все — сотрудники уголовного розыска МО МВД «Ревдинский». Осенью 2019 года они начали заниматься делом о краже на предприятии «НЛМК-Урал». Тогда на одном из складов пропали запчасти для тепловоза на сумму 400 тысяч рублей. Проверялись многие рабочие, но подозрения пали на слесаря Владимира Верещака. Весной 2020 года Верещак заявил, что оперуполномоченные несколько часов издевались над ним в служебном кабинете в ОВД. Якобы они держали его в наручниках, избивали, требуя подписать явку с повинной. Сам он утверждал, что не причастен к преступлению. Когда рабочего отпустили из отдела, он снял побои в больнице, а следователи возбудили уголовное дело. По данным URA.RU, после этого почти весь уголовный розыск Ревды был отстранен от расследования дела о краже на заводе. Сам Верещак ранее уже попадал под прицел правоохранителей: он был судим за хищения, добавил источник агентства. Дело оперов передавалось из Следственного комитета Ревды в полевской СК, оттуда оно ушло в суд. Пока шло разбирательство, обвиненные полицейские продолжали работать. «На провозглашение приговора они пришли с сумками, были готовы к худшему. Потом — выдохнули», — сказал Чукреев. Производство по делу о краже на «НЛМК-Урале» в 2022 году было приостановлено. Будет ли оно возобновлено, пока неизвестно. «С учетом оправдательного приговора его вполне могут возобновить», — считает другой адвокат силовиков Алексей Зорин. Фото сделано после вынесения приговора у здания суда. На нем — Юрист Лев Чукреев (слева), оперативники (по центру), адвокат Алексей Зорин (справа) страница адвоката Сергея Колосовского в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ревдинский городской суд вынес оправдательный приговор пятерым полицейским, которых обвиняли в превышении должностных полномочий. По версии следствия, оперативники жестоко избили задержанного, чтобы тот признался в краже. Разбирательство шло более трех лет, рассказал URA.RU один из защитников силовиков Лев Чукреев. «Если человек (задержанный — прим. URA.RU) утверждает, что его средь бела дня в отделе полиции пять оперов избили, то твоих слов и слов жены явно недостаточно. Должны быть весомые доказательства. Банальный пример: потерпевший говорит, что ему затыкали рот его же шапкой. Но об обратном указывает, во-первых, непоследовательность показаний этого же потерпевшего: то есть это обстоятельство, то его нет. Во-вторых, есть экспертиза, проведенная следователем, которая показывает, что ни слюней потерпевшего, ни ДНК оперативников не обнаружено. О чем это говорит? Даже прокурор в прениях от недостатка доказательств стал ссылаться на данные полиграфа, которые не являются доказательством и вообще не исследовались в суде», — сообщил Чукреев. На скамье подсудимых были Андрей Агальцов, Богдан Лушагин, Илья Медлярский, Виктор Мызин и Константин Ольховский. Все — сотрудники уголовного розыска МО МВД «Ревдинский». Осенью 2019 года они начали заниматься делом о краже на предприятии «НЛМК-Урал». Тогда на одном из складов пропали запчасти для тепловоза на сумму 400 тысяч рублей. Проверялись многие рабочие, но подозрения пали на слесаря Владимира Верещака. Весной 2020 года Верещак заявил, что оперуполномоченные несколько часов издевались над ним в служебном кабинете в ОВД. Якобы они держали его в наручниках, избивали, требуя подписать явку с повинной. Сам он утверждал, что не причастен к преступлению. Когда рабочего отпустили из отдела, он снял побои в больнице, а следователи возбудили уголовное дело. По данным URA.RU, после этого почти весь уголовный розыск Ревды был отстранен от расследования дела о краже на заводе. Сам Верещак ранее уже попадал под прицел правоохранителей: он был судим за хищения, добавил источник агентства. Дело оперов передавалось из Следственного комитета Ревды в полевской СК, оттуда оно ушло в суд. Пока шло разбирательство, обвиненные полицейские продолжали работать. «На провозглашение приговора они пришли с сумками, были готовы к худшему. Потом — выдохнули», — сказал Чукреев. Производство по делу о краже на «НЛМК-Урале» в 2022 году было приостановлено. Будет ли оно возобновлено, пока неизвестно. «С учетом оправдательного приговора его вполне могут возобновить», — считает другой адвокат силовиков Алексей Зорин.