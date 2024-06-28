Шторм лишил света свердловчан в семи городах и поселках, энергетиков перевели на особый режим

В Свердловской области бушует непогода, из-за чего жители семи населенных пунктов лишились света. Энергетиков компании «Россети Урал» перевели в режим повышенной готовности. Специалисты восстанавливают электричество, рассказали URA.RU в пресс-службе организации.
«На данный момент энергетики фиксируют локальные технологические нарушения в распределительных сетях. Аварийно-восстановительные бригады незамедлительно выезжают на места инцидентов для проведения работ. Восстановительные работы идут в Сысерти, селе Патруши, поселке Двуреченске, п. Растущий, с. Логиново, п. Косулино и в Ревде», — следует из сообщения. При необходимости специалисты переключают обесточенных пользователей резервные схемы электроснабжения.
Кроме того, во всех подразделениях филиала «Свердловэнерго» мобилизован оперативно-ремонтный персонал. Информацию о перерывах электроснабжения и сроках проведения ремонта можно получить по единому номеру 8-800-220-0-220.
О непогоде на Среднем Урале 29 июня предупреждали сотрудники МЧС. Весь день ожидаются сильные ливни и порывы ветра до 20 метров в секунду. Жителей региона просят быть бдительными.
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