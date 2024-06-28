Российский певец Ваня Дмитриенко, который 29 июня выступит на молодежном фестивале «МолФест» в парке Гагарина, уже прилетел в Челябинск. Теплых вещей у него с собой нет, и он замерз еще при выходе из самолета, рассказал Дмитриенко своим подписчикам.
«Мы прилетели в Челябинск, а тут плюс 11 градусов. Даже в „рукаве“ (телескопический трап — прим. URA.RU), как из самолета выходили, уже было холодно», — сообщил Дмитриенко в своем telegram-канале. С собой у артиста только футболки и нет ни одной теплой вещи.
Дмитриенко станет хэдлайнером молодежного фестиваля «МолФест», начало которого запланировано на 14:00. Мероприятие пройдет в парке имени Юрия Гагарина. На сцене также выступит пластический театр и танцевальная K-POP группа. После выступления Дмитриенко собравшихся продолжит развлекать диджей.
В Челябинской области на 29 июня объявлено штормовое предупреждение. В этот день циклон принесет в регион очень сильные дожди и ураган, сообщили URA.RU в Челябинском ЦГМС.
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