Российский певец Ваня Дмитриенко замерз в Челябинске. Видео

29 июня 2024 в 14:01 Размер текста - 17 +

Дмитриенко прилетел в Челябинск и пожаловался подписчикам на холод (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российский певец Ваня Дмитриенко, который 29 июня выступит на молодежном фестивале «МолФест» в парке Гагарина, уже прилетел в Челябинск. Теплых вещей у него с собой нет, и он замерз еще при выходе из самолета, рассказал Дмитриенко своим подписчикам. «Мы прилетели в Челябинск, а тут плюс 11 градусов. Даже в „рукаве“ (телескопический трап — прим. URA.RU), как из самолета выходили, уже было холодно», — сообщил Дмитриенко в своем telegram-канале. С собой у артиста только футболки и нет ни одной теплой вещи. Дмитриенко станет хэдлайнером молодежного фестиваля «МолФест», начало которого запланировано на 14:00. Мероприятие пройдет в парке имени Юрия Гагарина. На сцене также выступит пластический театр и танцевальная K-POP группа. После выступления Дмитриенко собравшихся продолжит развлекать диджей. В Челябинской области на 29 июня объявлено штормовое предупреждение. В этот день циклон принесет в регион очень сильные дожди и ураган, сообщили URA.RU в Челябинском ЦГМС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский певец Ваня Дмитриенко, который 29 июня выступит на молодежном фестивале «МолФест» в парке Гагарина, уже прилетел в Челябинск. Теплых вещей у него с собой нет, и он замерз еще при выходе из самолета, рассказал Дмитриенко своим подписчикам. «Мы прилетели в Челябинск, а тут плюс 11 градусов. Даже в „рукаве“ (телескопический трап — прим. URA.RU), как из самолета выходили, уже было холодно», — сообщил Дмитриенко в своем telegram-канале. С собой у артиста только футболки и нет ни одной теплой вещи. Дмитриенко станет хэдлайнером молодежного фестиваля «МолФест», начало которого запланировано на 14:00. Мероприятие пройдет в парке имени Юрия Гагарина. На сцене также выступит пластический театр и танцевальная K-POP группа. После выступления Дмитриенко собравшихся продолжит развлекать диджей. В Челябинской области на 29 июня объявлено штормовое предупреждение. В этот день циклон принесет в регион очень сильные дожди и ураган, сообщили URA.RU в Челябинском ЦГМС.