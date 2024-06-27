Пик шторма в Челябинской области придется на выходные

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение

28 июня 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

Пик шторма в Челябинской области придется на 29 июня, 1 июля в регион вернется жара Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пик шторма в Челябинской области ожидают 29 июня. В этот день циклон принесет в регион очень сильные дожди и ураган, сообщили URA.RU в Челябинском гидрометеоцентре. «Активный циклон продолжает оказывать влияние. Он несет в регион сильные и очень сильные дожди, сильный ветер. В течение суток в регионе сохраняется штормовое предупреждение», — сообщили в ЦГМС. Синоптики уточнили, что есть большая вероятность превышения месячных норм осадков. Местами в регионе ожидается крупный град и туманы. Ветер поднимется до 7—12 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем при этом составит от 11 до 16 градусов, а ночью от 8 до 13. При грозах порывы ветра усилятся до 25 метров в секунду. В областном центре сильный дождь пройдет днем и ночью. Температура воздуха при этом составит до 14 градусов днем и до 13 ночью. 30 июня циклон сместится на восток. Дожди в регионе останутся, но умеренные. Сохранится ветер, а температура днем составит от 13 до 18 градусов. Непогода отступит лишь к 1 июля. Ветер утихнет до девяти метров в секунду, а столбики термометра покажут от 24 до 26 градусов тепла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пик шторма в Челябинской области ожидают 29 июня. В этот день циклон принесет в регион очень сильные дожди и ураган, сообщили URA.RU в Челябинском гидрометеоцентре. «Активный циклон продолжает оказывать влияние. Он несет в регион сильные и очень сильные дожди, сильный ветер. В течение суток в регионе сохраняется штормовое предупреждение», — сообщили в ЦГМС. Синоптики уточнили, что есть большая вероятность превышения месячных норм осадков. Местами в регионе ожидается крупный град и туманы. Ветер поднимется до 7—12 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем при этом составит от 11 до 16 градусов, а ночью от 8 до 13. При грозах порывы ветра усилятся до 25 метров в секунду. В областном центре сильный дождь пройдет днем и ночью. Температура воздуха при этом составит до 14 градусов днем и до 13 ночью. 30 июня циклон сместится на восток. Дожди в регионе останутся, но умеренные. Сохранится ветер, а температура днем составит от 13 до 18 градусов. Непогода отступит лишь к 1 июля. Ветер утихнет до девяти метров в секунду, а столбики термометра покажут от 24 до 26 градусов тепла.