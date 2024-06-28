В Катав-Ивановском районе Челябинской области, где в ночь на 29 июня выпала месячная норма осадков, затопило огороды. Об этом рассказали очевидцы.
«Жители улицы Усть-Катавской в Катав-Ивановске бьют тревогу: из-за дождей подтопило огороды и дорогу. Река Катав начинает выходить из берегов», — сообщают очевидцы, пишет местное издание «Авангард». Река разлилась также в микрорайоне Запань около моста.
В Саткинском районе Челябинской области, который граничит с Катав-Ивановским районом, ранее река Каменка размыла мост. Дорогу перегородили смытые потоком воды деревья и камни, возле моста провалилась почва, сообщает «Саткинский рабочий». Несмотря на непогоду, сплавляющиеся по реке туристы продолжили свое путешествие, говорится в видео в telegram-канале издания.
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