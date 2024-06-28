28 июня 2024

В Челябинской области ливень затопил огороды. Фото

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Многодетная семья фермеров из Нижнего Тагила. Свердловская область, деревня Черемшанка, огород, сельская местность, посторонним и детям вход воспрещен
Вода затопила огороды в Катав-Ивановске (архивное фото) Фото:

В Катав-Ивановском районе Челябинской области, где в ночь на 29 июня выпала месячная норма осадков, затопило огороды. Об этом рассказали очевидцы.

«Жители улицы Усть-Катавской в Катав-Ивановске бьют тревогу: из-за дождей подтопило огороды и дорогу. Река Катав начинает выходить из берегов», — сообщают очевидцы, пишет местное издание «Авангард». Река разлилась также в микрорайоне Запань около моста.

В Саткинском районе Челябинской области, который граничит с Катав-Ивановским районом, ранее река Каменка размыла мост. Дорогу перегородили смытые потоком воды деревья и камни, возле моста провалилась почва, сообщает «Саткинский рабочий». Несмотря на непогоду, сплавляющиеся по реке туристы продолжили свое путешествие, говорится в видео в telegram-канале издания.

В Катав-Ивановске затопило огороды
В Катав-Ивановске затопило огороды
Посадки стоят в воде
Посадки стоят в воде
Обстановка на Запани
Обстановка на Запани

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В Катав-Ивановском районе Челябинской области, где в ночь на 29 июня выпала месячная норма осадков, затопило огороды. Об этом рассказали очевидцы. «Жители улицы Усть-Катавской в Катав-Ивановске бьют тревогу: из-за дождей подтопило огороды и дорогу. Река Катав начинает выходить из берегов», — сообщают очевидцы, пишет местное издание «Авангард». Река разлилась также в микрорайоне Запань около моста. В Саткинском районе Челябинской области, который граничит с Катав-Ивановским районом, ранее река Каменка размыла мост. Дорогу перегородили смытые потоком воды деревья и камни, возле моста провалилась почва, сообщает «Саткинский рабочий». Несмотря на непогоду, сплавляющиеся по реке туристы продолжили свое путешествие, говорится в видео в telegram-канале издания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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