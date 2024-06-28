28 июня 2024

Возле моста в Челябинской области из-за ливня провалилась почва. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пик штормового предупреждения в Челябинской области спрогнозирован на 29 июня Фото:

В Саткинском районе Челябинской области река Каменка размыла мост. Дорогу перегородили смытые потоком воды деревья и камни, возле моста провалилась почва, сообщает «Саткинский рабочий».

«У Каменки в Межевом перекрыта дорога и размыло большую яму. Дорогу перегородили смытые потоком деревья, на полотне — большой нанос камней и мусора, по-прежнему идет поток воды, с одной стороны моста провалилась почва, образовав огромную яму», — говорится в telegram-канале издания.

Несмотря на непогоду, по реке продолжают плыть катамараны с туристами, сообщают журналисты. Автомобилисты и туристический транспорт едут в обход через Блиновку.

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение, пик которого спрогнозирован на 29 июня. Циклон принес в регион очень сильные дожди и урагана. В ночь на 29 июня в Катав-Ивановском районе (на востоке граничит с Саткинским районом — прим. URA.RU) выпало 77% от месячной нормы осадков, сообщили ранее синоптики Челябинского гидрометцентра. Дождь ночью шел на всей территории области.

Река Каменка размыла мост
Река Каменка размыла мост
Возле моста провалился грунт
Возле моста провалился грунт

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В Саткинском районе Челябинской области река Каменка размыла мост. Дорогу перегородили смытые потоком воды деревья и камни, возле моста провалилась почва, сообщает «Саткинский рабочий». «У Каменки в Межевом перекрыта дорога и размыло большую яму. Дорогу перегородили смытые потоком деревья, на полотне — большой нанос камней и мусора, по-прежнему идет поток воды, с одной стороны моста провалилась почва, образовав огромную яму», — говорится в telegram-канале издания. Несмотря на непогоду, по реке продолжают плыть катамараны с туристами, сообщают журналисты. Автомобилисты и туристический транспорт едут в обход через Блиновку. В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение, пик которого спрогнозирован на 29 июня. Циклон принес в регион очень сильные дожди и урагана. В ночь на 29 июня в Катав-Ивановском районе (на востоке граничит с Саткинским районом — прим. URA.RU) выпало 77% от месячной нормы осадков, сообщили ранее синоптики Челябинского гидрометцентра. Дождь ночью шел на всей территории области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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