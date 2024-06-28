В Саткинском районе Челябинской области река Каменка размыла мост. Дорогу перегородили смытые потоком воды деревья и камни, возле моста провалилась почва, сообщает «Саткинский рабочий».
«У Каменки в Межевом перекрыта дорога и размыло большую яму. Дорогу перегородили смытые потоком деревья, на полотне — большой нанос камней и мусора, по-прежнему идет поток воды, с одной стороны моста провалилась почва, образовав огромную яму», — говорится в telegram-канале издания.
Несмотря на непогоду, по реке продолжают плыть катамараны с туристами, сообщают журналисты. Автомобилисты и туристический транспорт едут в обход через Блиновку.
В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение, пик которого спрогнозирован на 29 июня. Циклон принес в регион очень сильные дожди и урагана. В ночь на 29 июня в Катав-Ивановском районе (на востоке граничит с Саткинским районом — прим. URA.RU) выпало 77% от месячной нормы осадков, сообщили ранее синоптики Челябинского гидрометцентра. Дождь ночью шел на всей территории области.
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