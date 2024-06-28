В Тарко-Сале (ЯНАО) 30 июня выступит Chris Yank. Он известен благодаря песням «Питер — это по любви» и «Холодно». Об этом сообщил медиаканал Пуровского района.
«Готовьте свои ладошки для громких аплодисментов и теплого приема классного артиста Криса Янка! Одна из самых популярных песен исполнителя — „Холодно“», — написал медиаканал в telegram-канале. Артист приедет в Тарко-Сале 30 июня на День молодежи.
Chris Yank — популярный исполнитель, автор хитов «Холодно», «Зацепила», «Питер — это по любви» и многих других. Клипы артиста набирают сотни тысяч просмотров, а треки занимают лидирующие позиции в топ-чартах стриминговых сервисов.
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В Тарко-Сале (ЯНАО) 30 июня выступит Chris Yank. Он известен благодаря песням «Питер — это по любви» и «Холодно». Об этом сообщил медиаканал Пуровского района. «Готовьте свои ладошки для громких аплодисментов и теплого приема классного артиста Криса Янка! Одна из самых популярных песен исполнителя — „Холодно“», — написал медиаканал в telegram-канале. Артист приедет в Тарко-Сале 30 июня на День молодежи. Chris Yank — популярный исполнитель, автор хитов «Холодно», «Зацепила», «Питер — это по любви» и многих других. Клипы артиста набирают сотни тысяч просмотров, а треки занимают лидирующие позиции в топ-чартах стриминговых сервисов.