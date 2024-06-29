Правительство продлило разрешение на экспорт бензина

29 июня 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

В России экспорт бензина разрешили еще на месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство РФ разрешило экспорт бензина еще в течение месяца, сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев. По его словам, на данный момент российский рынок сполна обеспечен нужным объемом моторного топлива. «Правительством было принято решение продлить разрешение на экспорт бензина еще на месяц, начиная с 1 июля», — заявил Цивилев. Об этом говорится в telegram-канале Минэнерго РФ. Он отметил, что внутренний рынок обеспечен необходимым объемом автомобильного топлива и спрос на него полностью удовлетворяется предложением. С 1 марта 2024 года было введено временное ограничение на экспорт бензина. Однако с 20 мая запрет был приостановлен. Это случилось после завершения незапланированных ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах и формирования достаточного количества запасов топлива. Министерство энергетики ведет ежедневный мониторинг состояния рынка моторного топлива. В зависимости от изменений в потребностях рынка будут приниматься соответствующие регулирующие меры, заявил Цивилев. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее отметил, что временный запрет на экспорт бензина из России оказал положительное влияние на внутренний рынок. Так, на данный момент рынок топлива испытывает перенасыщение из-за избытка предложения, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство РФ разрешило экспорт бензина еще в течение месяца, сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев. По его словам, на данный момент российский рынок сполна обеспечен нужным объемом моторного топлива. «Правительством было принято решение продлить разрешение на экспорт бензина еще на месяц, начиная с 1 июля», — заявил Цивилев. Об этом говорится в telegram-канале Минэнерго РФ. Он отметил, что внутренний рынок обеспечен необходимым объемом автомобильного топлива и спрос на него полностью удовлетворяется предложением. С 1 марта 2024 года было введено временное ограничение на экспорт бензина. Однако с 20 мая запрет был приостановлен. Это случилось после завершения незапланированных ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах и формирования достаточного количества запасов топлива. Министерство энергетики ведет ежедневный мониторинг состояния рынка моторного топлива. В зависимости от изменений в потребностях рынка будут приниматься соответствующие регулирующие меры, заявил Цивилев. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее отметил, что временный запрет на экспорт бензина из России оказал положительное влияние на внутренний рынок. Так, на данный момент рынок топлива испытывает перенасыщение из-за избытка предложения, передает «Национальная служба новостей».