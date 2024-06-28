На праздничной сцене в Ноябрьске мужчина сделал предложение любимой. Видео

29 июня 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

Мужчина сделал предложение девушке в День молодежи Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) во время празднования Дня молодежи на сцене мужчина сделал предложение руки и сердца своей девушке. Об этом сообщили журналисты. «Самое романтичное видео сегодня. В Год семьи, в День молодежи, на праздничной сцене Ирине из Ноябрьска ее любимый сделал предложение! И, конечно же, „да“ прозвучало в ответ», — написали в telegram-канале «МИГ Ноябрьск». На этой же сцене сегодня выступали артисты: МС Дони, DJ Yarik Step, кавер-группы «Руки ВВерх BAND» и Владимир Бабенко. Во время концерта пошел дождь, но он не помешал людям отдыхать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ноябрьске (ЯНАО) во время празднования Дня молодежи на сцене мужчина сделал предложение руки и сердца своей девушке. Об этом сообщили журналисты. «Самое романтичное видео сегодня. В Год семьи, в День молодежи, на праздничной сцене Ирине из Ноябрьска ее любимый сделал предложение! И, конечно же, „да“ прозвучало в ответ», — написали в telegram-канале «МИГ Ноябрьск». На этой же сцене сегодня выступали артисты: МС Дони, DJ Yarik Step, кавер-группы «Руки ВВерх BAND» и Владимир Бабенко. Во время концерта пошел дождь, но он не помешал людям отдыхать.