28 июня 2024

На праздничной сцене в Ноябрьске мужчина сделал предложение любимой. Видео

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Общественные гуляния на эспланаде в День города. Пермь, артист, концерт, артисты, праздник, фанаты, сцена, выступление, досуг, солнечная погода, отдых, солнечный день, зрители, эспланада, день города
Мужчина сделал предложение девушке в День молодежи Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) во время празднования Дня молодежи на сцене мужчина сделал предложение руки и сердца своей девушке. Об этом сообщили журналисты.

«Самое романтичное видео сегодня. В Год семьи, в День молодежи, на праздничной сцене Ирине из Ноябрьска ее любимый сделал предложение! И, конечно же, „да“ прозвучало в ответ», — написали в telegram-канале «МИГ Ноябрьск».

На этой же сцене сегодня выступали артисты: МС Дони, DJ Yarik Step, кавер-группы «Руки ВВерх BAND» и Владимир Бабенко. Во время концерта пошел дождь, но он не помешал людям отдыхать.

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В Ноябрьске (ЯНАО) во время празднования Дня молодежи на сцене мужчина сделал предложение руки и сердца своей девушке. Об этом сообщили журналисты. «Самое романтичное видео сегодня. В Год семьи, в День молодежи, на праздничной сцене Ирине из Ноябрьска ее любимый сделал предложение! И, конечно же, „да“ прозвучало в ответ», — написали в telegram-канале «МИГ Ноябрьск». На этой же сцене сегодня выступали артисты: МС Дони, DJ Yarik Step, кавер-группы «Руки ВВерх BAND» и Владимир Бабенко. Во время концерта пошел дождь, но он не помешал людям отдыхать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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