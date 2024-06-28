28 июня 2024

Челябинская молодежь собралась на «МолФест» в парке Гагарина. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Молфест, Челябинск
В Челябинске прошел праздник для молодежи Фото:

В Челябинске 29 июня в парке имени Юрия Гагарина прошел молодежный фестиваль «МолФест». Собравшихся поприветствовала первая леди региона Ирина Текслер. Хэдлайнером вечера стал российский певец Ваня Дмитриенко, сообщает корреспондент URA.RU c места события.

«Вот она, настоящая южноуральская молодежь. Ничего нам не страшно — ни этот июньский зной, ни палящее над нами солнце», — пошутила Текслер. И поблагодарила собравшихся, которые не испугались непогоды и пришли на «МолФест».

Хэдлайнером мероприятия стал российский певец Ваня Дмитриенко. Для челябинской молодежи он исполнил «Венера-Юпитер», «Не представляешь», «Ты со мной» и другие хиты.

Утром Дмитриенко в своем telegram-канале обратил внимание подписчиков на холодную погоду в Челябинске. «Здесь всего плюс 11 градусов. А у меня нет с собой ни одной теплой вещи. Только футболки», — рассказал Дмитриенко. Правда, на концерт Дмитриенко все-таки вышел в теплой куртке и брюках.

Молфест, Челябинск
Фестиваль посетили около пяти тысяч человек
Фото:
Молфест, Челябинск
Ирина Текслер на «МолФесте» в парке имени Юрия Гагарина
Фото:
Молфест, Челябинск
Дмитриенко не испугался челябинского холода и вышел на сцену
Фото:

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В Челябинске 29 июня в парке имени Юрия Гагарина прошел молодежный фестиваль «МолФест». Собравшихся поприветствовала первая леди региона Ирина Текслер. Хэдлайнером вечера стал российский певец Ваня Дмитриенко, сообщает корреспондент URA.RU c места события. «Вот она, настоящая южноуральская молодежь. Ничего нам не страшно — ни этот июньский зной, ни палящее над нами солнце», — пошутила Текслер. И поблагодарила собравшихся, которые не испугались непогоды и пришли на «МолФест». Хэдлайнером мероприятия стал российский певец Ваня Дмитриенко. Для челябинской молодежи он исполнил «Венера-Юпитер», «Не представляешь», «Ты со мной» и другие хиты. Утром Дмитриенко в своем telegram-канале обратил внимание подписчиков на холодную погоду в Челябинске. «Здесь всего плюс 11 градусов. А у меня нет с собой ни одной теплой вещи. Только футболки», — рассказал Дмитриенко. Правда, на концерт Дмитриенко все-таки вышел в теплой куртке и брюках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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