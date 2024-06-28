Челябинская молодежь собралась на «МолФест» в парке Гагарина. Фото, видео

29 июня 2024 в 21:13 Размер текста - 17 +

В Челябинске прошел праздник для молодежи Фото: Анна Журавлева © URA.RU В Челябинске 29 июня в парке имени Юрия Гагарина прошел молодежный фестиваль «МолФест». Собравшихся поприветствовала первая леди региона Ирина Текслер. Хэдлайнером вечера стал российский певец Ваня Дмитриенко, сообщает корреспондент URA.RU c места события. «Вот она, настоящая южноуральская молодежь. Ничего нам не страшно — ни этот июньский зной, ни палящее над нами солнце», — пошутила Текслер. И поблагодарила собравшихся, которые не испугались непогоды и пришли на «МолФест». Хэдлайнером мероприятия стал российский певец Ваня Дмитриенко. Для челябинской молодежи он исполнил «Венера-Юпитер», «Не представляешь», «Ты со мной» и другие хиты. Утром Дмитриенко в своем telegram-канале обратил внимание подписчиков на холодную погоду в Челябинске. «Здесь всего плюс 11 градусов. А у меня нет с собой ни одной теплой вещи. Только футболки», — рассказал Дмитриенко. Правда, на концерт Дмитриенко все-таки вышел в теплой куртке и брюках. Фестиваль посетили около пяти тысяч человек Фото: Анна Журавлева © URA.RU Ирина Текслер на «МолФесте» в парке имени Юрия Гагарина Фото: Анна Журавлева © URA.RU Дмитриенко не испугался челябинского холода и вышел на сцену Фото: Анна Журавлева © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 29 июня в парке имени Юрия Гагарина прошел молодежный фестиваль «МолФест». Собравшихся поприветствовала первая леди региона Ирина Текслер. Хэдлайнером вечера стал российский певец Ваня Дмитриенко, сообщает корреспондент URA.RU c места события. «Вот она, настоящая южноуральская молодежь. Ничего нам не страшно — ни этот июньский зной, ни палящее над нами солнце», — пошутила Текслер. И поблагодарила собравшихся, которые не испугались непогоды и пришли на «МолФест». Хэдлайнером мероприятия стал российский певец Ваня Дмитриенко. Для челябинской молодежи он исполнил «Венера-Юпитер», «Не представляешь», «Ты со мной» и другие хиты. Утром Дмитриенко в своем telegram-канале обратил внимание подписчиков на холодную погоду в Челябинске. «Здесь всего плюс 11 градусов. А у меня нет с собой ни одной теплой вещи. Только футболки», — рассказал Дмитриенко. Правда, на концерт Дмитриенко все-таки вышел в теплой куртке и брюках.