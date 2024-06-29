Две национальные сборные встретились на берлинском стадионе
Футболисты из Швейцарии сенсационно обыграла итальянцев в рамках 1/8 финала Евро-2024, выбив действующего чемпиона из турнира. Счет к концу матча составил 2:0.
«Это историческая победа для нашей команды. Мы не только вышли в четвертьфинал, но и победили сильнейшую итальянскую команду. Это произошло впервые за последние десятилетия», — сказал главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин на пресс-конференции после матча. Самые яркие моменты прошедшей игры — в фоторепортаже URA.RU.
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