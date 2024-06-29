29 июня 2024

Экс-чемпион Европы сенсационно вылетел из Евро-2024: как Италия уступила команде Швейцарии. Фоторепортаж

Швейцарцы обыграли итальянцев со счетом 2:0 на Евро-2024
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Футболисты Дмитрий Сычев и Дмитрий Сенников на Синарском трубном заводе. Свердловская область, Каменск-Уральский, футбольный матч, мяч, футбол, футбольное поле, спорт, футболист, футбольный мяч, кроссовки
Две национальные сборные встретились на берлинском стадионе Фото:

Футболисты из Швейцарии сенсационно обыграла итальянцев в рамках 1/8 финала Евро-2024, выбив действующего чемпиона из турнира. Счет к концу матча составил 2:0.

«Это историческая победа для нашей команды. Мы не только вышли в четвертьфинал, но и победили сильнейшую итальянскую команду. Это произошло впервые за последние десятилетия», — сказал главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин на пресс-конференции после матча. Самые яркие моменты прошедшей игры — в фоторепортаже URA.RU.

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Футболисты из Швейцарии сенсационно обыграла итальянцев в рамках 1/8 финала Евро-2024, выбив действующего чемпиона из турнира. Счет к концу матча составил 2:0. «Это историческая победа для нашей команды. Мы не только вышли в четвертьфинал, но и победили сильнейшую итальянскую команду. Это произошло впервые за последние десятилетия», — сказал главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин на пресс-конференции после матча. Самые яркие моменты прошедшей игры — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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