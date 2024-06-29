Экс-чемпион Европы сенсационно вылетел из Евро-2024: как Италия уступила команде Швейцарии. Фоторепортаж

Швейцарцы обыграли итальянцев со счетом 2:0 на Евро-2024

30 июня 2024 в 01:08 Размер текста - 17 +

Две национальные сборные встретились на берлинском стадионе Фото: Анна Майорова © URA.RU Футболисты из Швейцарии сенсационно обыграла итальянцев в рамках 1/8 финала Евро-2024, выбив действующего чемпиона из турнира. Счет к концу матча составил 2:0. «Это историческая победа для нашей команды. Мы не только вышли в четвертьфинал, но и победили сильнейшую итальянскую команду. Это произошло впервые за последние десятилетия», — сказал главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин на пресс-конференции после матча. Самые яркие моменты прошедшей игры — в фоторепортаже URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Футболисты из Швейцарии сенсационно обыграла итальянцев в рамках 1/8 финала Евро-2024, выбив действующего чемпиона из турнира. Счет к концу матча составил 2:0. «Это историческая победа для нашей команды. Мы не только вышли в четвертьфинал, но и победили сильнейшую итальянскую команду. Это произошло впервые за последние десятилетия», — сказал главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин на пресс-конференции после матча. Самые яркие моменты прошедшей игры — в фоторепортаже URA.RU.