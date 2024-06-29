Италия сенсационно проиграла Швейцарии в первом матче Евро-2024

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Швейцария победила чемпиона прошлых лет
Швейцария победила чемпиона прошлых лет Фото:

Швейцарская национальная футбольная команда сенсационно обыграла итальянцев в 1/8 финала Евро-2024, выбив действующих чемпионов из турнира. Счет на конец матча — 2:0.

«Это историческая победа для нашей команды. Мы не только вышли в четвертьфинал, но и победили сильнейшую команду Италии. Впервые за последние десятилетия», — заявил главный тренер швейцарской сборной Мурат Якин после матча. Трансляцию последнего вел телеканал Матч ТВ.

Швейцарцы одержали победу со счетом 2:0 на Олимпийском стадионе в Берлине, что стало их первой победой над итальянцами за последние 31 год. В четвертьфинале швейцарская команда встретится либо с Англией, либо со Словакией. Этот успех стал вторым выходом Швейцарии в четвертьфинал чемпионата Европы в их истории.

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Швейцарская национальная футбольная команда сенсационно обыграла итальянцев в 1/8 финала Евро-2024, выбив действующих чемпионов из турнира. Счет на конец матча — 2:0. «Это историческая победа для нашей команды. Мы не только вышли в четвертьфинал, но и победили сильнейшую команду Италии. Впервые за последние десятилетия», — заявил главный тренер швейцарской сборной Мурат Якин после матча. Трансляцию последнего вел телеканал Матч ТВ. Швейцарцы одержали победу со счетом 2:0 на Олимпийском стадионе в Берлине, что стало их первой победой над итальянцами за последние 31 год. В четвертьфинале швейцарская команда встретится либо с Англией, либо со Словакией. Этот успех стал вторым выходом Швейцарии в четвертьфинал чемпионата Европы в их истории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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