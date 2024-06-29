Италия сенсационно проиграла Швейцарии в первом матче Евро-2024

Швейцарская национальная футбольная команда сенсационно обыграла итальянцев в 1/8 финала Евро-2024, выбив действующих чемпионов из турнира. Счет на конец матча — 2:0.
«Это историческая победа для нашей команды. Мы не только вышли в четвертьфинал, но и победили сильнейшую команду Италии. Впервые за последние десятилетия», — заявил главный тренер швейцарской сборной Мурат Якин после матча. Трансляцию последнего вел телеканал Матч ТВ.
Швейцарцы одержали победу со счетом 2:0 на Олимпийском стадионе в Берлине, что стало их первой победой над итальянцами за последние 31 год. В четвертьфинале швейцарская команда встретится либо с Англией, либо со Словакией. Этот успех стал вторым выходом Швейцарии в четвертьфинал чемпионата Европы в их истории.
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