Природа Погода В Челябинск возвращается 30-градусная жара. Скрин В начале июля в Челябинске ожидается жара до 30 градусов 30 июня 2024 в 06:06 Размер текста - 17 + Первые дни июля возвратят в Челябинск настоящее лето Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первые дни июля принесут в Челябинск жаркую погоду с небольшими дождями и грозами. Так, начиная с 4 июля, в течение нескольких дней дневная температура будет достигать 30 градусов. Об этом сообщается на сайте «Гисметео». «4, 5, 6, 7 и 8 июля температура в Челябинске будет достигать 30 градусов тепла. Порывы ветра слабые, до 6 метров в секунду», — сообщается в десятидневном прогнозе синоптиков. Ожидается, что кратковременные дожди пройдут 5, 6 и 8 июля. 9 июля возможны грозы. Средние ночные температуры в эти дни — до 21 градуса. Ранее метеорологи рассказали, какая погода ждет челябинцев в течение июля. Так, вторая половина месяца выдастся дождливой. В Челябинске ожидается жаркая погода Скрин сайта «Гисметео». https://www.gismeteo.ru/weather-chelyabinsk-4565/month/ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Первые дни июля принесут в Челябинск жаркую погоду с небольшими дождями и грозами. Так, начиная с 4 июля, в течение нескольких дней дневная температура будет достигать 30 градусов. Об этом сообщается на сайте «Гисметео». «4, 5, 6, 7 и 8 июля температура в Челябинске будет достигать 30 градусов тепла. Порывы ветра слабые, до 6 метров в секунду», — сообщается в десятидневном прогнозе синоптиков. Ожидается, что кратковременные дожди пройдут 5, 6 и 8 июля. 9 июля возможны грозы. Средние ночные температуры в эти дни — до 21 градуса. Ранее метеорологи рассказали, какая погода ждет челябинцев в течение июля. Так, вторая половина месяца выдастся дождливой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям