29 июня 2024
28 июня 2024

В Челябинск возвращается 30-градусная жара. Скрин

В начале июля в Челябинске ожидается жара до 30 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Первые дни июля возвратят в Челябинск настоящее лето Фото:

Первые дни июля принесут в Челябинск жаркую погоду с небольшими дождями и грозами. Так, начиная с 4 июля, в течение нескольких дней дневная температура будет достигать 30 градусов. Об этом сообщается на сайте «Гисметео».

«4, 5, 6, 7 и 8 июля температура в Челябинске будет достигать 30 градусов тепла. Порывы ветра слабые, до 6 метров в секунду», — сообщается в десятидневном прогнозе синоптиков.

Ожидается, что кратковременные дожди пройдут 5, 6 и 8 июля. 9 июля возможны грозы. Средние ночные температуры в эти дни — до 21 градуса.

Ранее метеорологи рассказали, какая погода ждет челябинцев в течение июля. Так, вторая половина месяца выдастся дождливой.

В Челябинске ожидается жаркая погода
В Челябинске ожидается жаркая погода

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Первые дни июля принесут в Челябинск жаркую погоду с небольшими дождями и грозами. Так, начиная с 4 июля, в течение нескольких дней дневная температура будет достигать 30 градусов. Об этом сообщается на сайте «Гисметео». «4, 5, 6, 7 и 8 июля температура в Челябинске будет достигать 30 градусов тепла. Порывы ветра слабые, до 6 метров в секунду», — сообщается в десятидневном прогнозе синоптиков. Ожидается, что кратковременные дожди пройдут 5, 6 и 8 июля. 9 июля возможны грозы. Средние ночные температуры в эти дни — до 21 градуса. Ранее метеорологи рассказали, какая погода ждет челябинцев в течение июля. Так, вторая половина месяца выдастся дождливой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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