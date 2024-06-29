Первые дни июля принесут в Челябинск жаркую погоду с небольшими дождями и грозами. Так, начиная с 4 июля, в течение нескольких дней дневная температура будет достигать 30 градусов. Об этом сообщается на сайте «Гисметео».
«4, 5, 6, 7 и 8 июля температура в Челябинске будет достигать 30 градусов тепла. Порывы ветра слабые, до 6 метров в секунду», — сообщается в десятидневном прогнозе синоптиков.
Ожидается, что кратковременные дожди пройдут 5, 6 и 8 июля. 9 июля возможны грозы. Средние ночные температуры в эти дни — до 21 градуса.
Ранее метеорологи рассказали, какая погода ждет челябинцев в течение июля. Так, вторая половина месяца выдастся дождливой.
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