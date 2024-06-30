Сын Киркорова вернулся в Россию и с размахом отметил День Рождения

Артист Филипп Киркоров устроил домашнюю вечеринку в честь 12-летия своего сына Мартина. У дома певца был установлен огромный баннер с надписью «Мартин-12», а именинник носил футболку с таким же дизайном, подчеркивая свое увлечение баскетболом. Дети певца учатся в Дубае, однако по случаю праздника они вернулись в Москву.
«День сегодня начался с поздравления сестренки, которая специально заказала и дизайнерски оформила, придумала вот такой торт», — заявил Киркоров в видео, опубликованном в соцсетях. Дети артиста учатся в Дубае, поэтому певец устроил им вечеринку дома.
На празднике присутствовали близкие и друзья семьи, включая старшую дочь Аллы-Викторию и дедушку Бедроса Киркорова. Артист также поделился в социальных сетях видео, где вся семья пела песню «с днем рождения», а Мартин задувал свечи на торте. Праздник сопровождался выступлением духового оркестра.
Кульминацией вечера стал момент, когда артист с сыном запустили в небо связку синих воздушных шаров. «По сложившейся доброй традиции мы их запускаем — в цвете твоей любимой команды и моей любимой песни „Цвет настроения синий“. Загадывай желание и отпускай в небеса», — отметил Киркоров. Однако этот жест вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков в соцсетях, которые выразили обеспокоенность по поводу возможного вреда для окружающей среды.
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