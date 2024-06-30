Сын Киркорова вернулся в Россию и с размахом отметил День Рождения

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В честь дня рождения сына Филипп Киркоров решил закатить грандиозную домашнюю вечеринку
В честь дня рождения сына Филипп Киркоров решил закатить грандиозную домашнюю вечеринку Фото:

Артист Филипп Киркоров устроил домашнюю вечеринку в честь 12-летия своего сына Мартина. У дома певца был установлен огромный баннер с надписью «Мартин-12», а именинник носил футболку с таким же дизайном, подчеркивая свое увлечение баскетболом. Дети певца учатся в Дубае, однако по случаю праздника они вернулись в Москву.

«День сегодня начался с поздравления сестренки, которая специально заказала и дизайнерски оформила, придумала вот такой торт», — заявил Киркоров в видео, опубликованном в соцсетях. Дети артиста учатся в Дубае, поэтому певец устроил им вечеринку дома.

На празднике присутствовали близкие и друзья семьи, включая старшую дочь Аллы-Викторию и дедушку Бедроса Киркорова. Артист также поделился в социальных сетях видео, где вся семья пела песню «с днем рождения», а Мартин задувал свечи на торте. Праздник сопровождался выступлением духового оркестра.

Кульминацией вечера стал момент, когда артист с сыном запустили в небо связку синих воздушных шаров. «По сложившейся доброй традиции мы их запускаем — в цвете твоей любимой команды и моей любимой песни „Цвет настроения синий“. Загадывай желание и отпускай в небеса», — отметил Киркоров. Однако этот жест вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков в соцсетях, которые выразили обеспокоенность по поводу возможного вреда для окружающей среды.

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Артист Филипп Киркоров устроил домашнюю вечеринку в честь 12-летия своего сына Мартина. У дома певца был установлен огромный баннер с надписью «Мартин-12», а именинник носил футболку с таким же дизайном, подчеркивая свое увлечение баскетболом. Дети певца учатся в Дубае, однако по случаю праздника они вернулись в Москву. «День сегодня начался с поздравления сестренки, которая специально заказала и дизайнерски оформила, придумала вот такой торт», — заявил Киркоров в видео, опубликованном в соцсетях. Дети артиста учатся в Дубае, поэтому певец устроил им вечеринку дома. На празднике присутствовали близкие и друзья семьи, включая старшую дочь Аллы-Викторию и дедушку Бедроса Киркорова. Артист также поделился в социальных сетях видео, где вся семья пела песню «с днем рождения», а Мартин задувал свечи на торте. Праздник сопровождался выступлением духового оркестра. Кульминацией вечера стал момент, когда артист с сыном запустили в небо связку синих воздушных шаров. «По сложившейся доброй традиции мы их запускаем — в цвете твоей любимой команды и моей любимой песни „Цвет настроения синий“. Загадывай желание и отпускай в небеса», — отметил Киркоров. Однако этот жест вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков в соцсетях, которые выразили обеспокоенность по поводу возможного вреда для окружающей среды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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