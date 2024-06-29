Курганская полиция закрыла магазин, который продал алкоголь подросткам, попавшим в ДТП

Полиция составила 36 протоколов на курганцев, продавших алкоголь в День молодежи

30 июня 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Полиция закрыла магазин и изъяла весь алкоголь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области полиция закрыла магазин, который продал алкоголь подросткам, попавшим в ДТП в Кетовском округе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Авария произошла утром 29 июня. «В отношении продавца, которая продала алкоголь подросткам, впоследствии попавшим в ДТП в Кетовском округе, составлен протокол по статье „Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции“. Работа данного магазина приостановлена, алкогольная продукция изъята», — сообщили в telegram-канале ведомства. Во время временного запрета на продажу алкоголя полицейские составили 36 протоколов об административном правонарушении в отношении курганцев, продававших алкоголь. 28 из них составлено на территории Кургана, пять — в Кетовском округе. Единичные случаи нарушений зафиксированы в Юргамышском, Петуховском и Макушинском округах. В группе Госавтоинспекции Курганской области в соцсети «ВКонтакте» сообщали, что за рулем в момент ДТП находился 16-летний подросток в состоянии опьянения. Он ехал в сторону Кетово по дороге Курган-Звериноголовское. ДТП произошло утром 29 июня, когда водитель не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево. В результате происшествия пострадали шесть несовершеннолетних. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области полиция закрыла магазин, который продал алкоголь подросткам, попавшим в ДТП в Кетовском округе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Авария произошла утром 29 июня. «В отношении продавца, которая продала алкоголь подросткам, впоследствии попавшим в ДТП в Кетовском округе, составлен протокол по статье „Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции“. Работа данного магазина приостановлена, алкогольная продукция изъята», — сообщили в telegram-канале ведомства. Во время временного запрета на продажу алкоголя полицейские составили 36 протоколов об административном правонарушении в отношении курганцев, продававших алкоголь. 28 из них составлено на территории Кургана, пять — в Кетовском округе. Единичные случаи нарушений зафиксированы в Юргамышском, Петуховском и Макушинском округах. В группе Госавтоинспекции Курганской области в соцсети «ВКонтакте» сообщали, что за рулем в момент ДТП находился 16-летний подросток в состоянии опьянения. Он ехал в сторону Кетово по дороге Курган-Звериноголовское. ДТП произошло утром 29 июня, когда водитель не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево. В результате происшествия пострадали шесть несовершеннолетних.