В Волгоградской области несколько человек отравились салатами из местной пекарни

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Несколько человек были доставлены в больницу из-за отравления салатами
Несколько человек были доставлены в больницу из-за отравления салатами Фото:

В Волгограде возбуждено уголовное дело из-за отравления местных жителей, включая шестилетнего ребенка, салатами, приобретенными в одной из местных пекарен. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете (СК) РФ. Инцидент произошел в городе Волжский. Пострадавшие были госпитализированы для получения необходимой медицинской помощи. 

«В городе Волжском несколько человек, в том числе шестилетний ребенок, отравились салатами, купленными в местной пекарне», — сообщили в СК. Заявление опубликовано в telegram-канале. Была организована проверка, а также возбуждено уголовное дело. 

Ранее в Роспотребнадзоре по Тюменской области заявили, что летом возрастает риск отравления салатами и тортами, передает RT. Также сообщается, что около 40 человек пожаловались на отравление в детском лагере в Магнитогорске, отмечает Vse42.ru. 

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В Волгограде возбуждено уголовное дело из-за отравления местных жителей, включая шестилетнего ребенка, салатами, приобретенными в одной из местных пекарен. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете (СК) РФ. Инцидент произошел в городе Волжский. Пострадавшие были госпитализированы для получения необходимой медицинской помощи.  «В городе Волжском несколько человек, в том числе шестилетний ребенок, отравились салатами, купленными в местной пекарне», — сообщили в СК. Заявление опубликовано в telegram-канале. Была организована проверка, а также возбуждено уголовное дело.  Ранее в Роспотребнадзоре по Тюменской области заявили, что летом возрастает риск отравления салатами и тортами, передает RT. Также сообщается, что около 40 человек пожаловались на отравление в детском лагере в Магнитогорске, отмечает Vse42.ru. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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