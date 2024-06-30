Во Франции во время стрельбы на свадьбе умер человек

Во Франции на свадьбе погиб один человек во время стрельбы. Об этом сообщило местное издание Republicain Lorrain (RP).
«Шести пострадавшим была оказана помощь. Четверо из них тяжело ранены, сообщается, что один мужчина в возрасте около 20 лет скончался», — написало издание. Спасательные службы также увезли беременную женщину, у нее травмы легкой степени, но она находится в шоковом состоянии.
В статье говорится, что этой ночью в городе Тьюонвиле сто человек собрались по случаю свадьбы. После полуночи несколько вооруженных человек ворвались в зал. Предположительно, вооруженные тяжелым оружием, они открыли огонь по гостям, ранив нескольких человек. К моменту прибытия спасателей, вооруженные скрылись с места преступления. Полиция проводит проверку. На месте происшествия было найдено множество гильз, уточнила газета.
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