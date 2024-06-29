29 июня 2024

Стало известно состояние екатеринбуржца, упавшего на пути в метро

Екатеринбуржец, упавший под вагон метро, госпитализирован
© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести
Пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести Фото:

Мужчина, упавший на пути в метро Екатеринбурга и оказавшийся под одним из составов, выжил, его госпитализировали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области.

«Мужчина находится в состоянии средней степени тяжести», — рассказали в Минздраве. Из метрополитена его госпитализировали в городскую больницу №24.

Из-за инцидента станция «Площадь 1905 года» оказалась закрыта, а пассажиров из состава, под которым находился мужчина, эвакуировали. В пресс-службе администрации сообщили URA.RU, что вскоре движение было восстановлено.

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Мужчина, упавший на пути в метро Екатеринбурга и оказавшийся под одним из составов, выжил, его госпитализировали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области. «Мужчина находится в состоянии средней степени тяжести», — рассказали в Минздраве. Из метрополитена его госпитализировали в городскую больницу №24. Из-за инцидента станция «Площадь 1905 года» оказалась закрыта, а пассажиров из состава, под которым находился мужчина, эвакуировали. В пресс-службе администрации сообщили URA.RU, что вскоре движение было восстановлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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