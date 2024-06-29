Стало известно состояние екатеринбуржца, упавшего на пути в метро

Мужчина, упавший на пути в метро Екатеринбурга и оказавшийся под одним из составов, выжил, его госпитализировали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области.
«Мужчина находится в состоянии средней степени тяжести», — рассказали в Минздраве. Из метрополитена его госпитализировали в городскую больницу №24.
Из-за инцидента станция «Площадь 1905 года» оказалась закрыта, а пассажиров из состава, под которым находился мужчина, эвакуировали. В пресс-службе администрации сообщили URA.RU, что вскоре движение было восстановлено.
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