Раскрыт повод, ради которого Канье Уэст приехал в Москву

Концерт американского рэпера Канье Уэста в московских «Лужниках» не состоится. Рэпер прилетел в Москву не для выступления, а чтобы отметить день рождения модельера Гоши Рубчинского. Об этом заявил агент модельера.
«Друзья погуляют по Москве, после чего переместятся в некую закрытую от посторонних локацию», — сообщил представитель Рубчинского. Слова передает telegram-канал Shot.
Рэпер подтвердил свой приезд. «Привет, Москва», — написал Уэст в соцсети "Вконтакте".
В «Лужниках» нет данных о концерте рэпера. Об этом сообщили ТАСС в информационном центре концертной площадки.
Ранее продюсер Яна Рудковская заявила, что Уэст прибыл в РФ, передает RT. Весной генеральный директор концертного агентства TCI Эдуард Ратников заявил, что слухи о концерте Уэста в Москве являются фейком, сообщает Vse42.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.