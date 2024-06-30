Раскрыт повод, ради которого Канье Уэст приехал в Москву

Канье Уэст приехал в Москву на день рождения Рубчинского
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Концерта Канье Уэста в "Лужниках" не будет
Концерта Канье Уэста в "Лужниках" не будет Фото:

Концерт американского рэпера Канье Уэста в московских «Лужниках» не состоится. Рэпер прилетел в Москву не для выступления, а чтобы отметить день рождения модельера Гоши Рубчинского. Об этом заявил агент модельера.

«Друзья погуляют по Москве, после чего переместятся в некую закрытую от посторонних локацию», — сообщил представитель Рубчинского. Слова передает telegram-канал Shot.

Рэпер подтвердил свой приезд. «Привет, Москва», — написал Уэст в соцсети "Вконтакте". 

В «Лужниках» нет данных о концерте рэпера. Об этом сообщили ТАСС в информационном центре концертной площадки.

Ранее продюсер Яна Рудковская заявила, что Уэст прибыл в РФ, передает RT.  Весной генеральный директор концертного агентства TCI Эдуард Ратников заявил, что слухи о концерте Уэста в Москве являются фейком, сообщает Vse42.ru. 

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Концерт американского рэпера Канье Уэста в московских «Лужниках» не состоится. Рэпер прилетел в Москву не для выступления, а чтобы отметить день рождения модельера Гоши Рубчинского. Об этом заявил агент модельера. «Друзья погуляют по Москве, после чего переместятся в некую закрытую от посторонних локацию», — сообщил представитель Рубчинского. Слова передает telegram-канал Shot. Рэпер подтвердил свой приезд. «Привет, Москва», — написал Уэст в соцсети "Вконтакте".  В «Лужниках» нет данных о концерте рэпера. Об этом сообщили ТАСС в информационном центре концертной площадки. Ранее продюсер Яна Рудковская заявила, что Уэст прибыл в РФ, передает RT.  Весной генеральный директор концертного агентства TCI Эдуард Ратников заявил, что слухи о концерте Уэста в Москве являются фейком, сообщает Vse42.ru. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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