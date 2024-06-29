Во время празднования школьного выпускного произошла трагедия: из окна выпал челябинский выпускник

В Снежинске во время празднования школьного выпускного из окна выпал выпускник

30 июня 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Похороны разбившегося выпускника пройдут 2 июня Фото: Илья Московец © URA.RU В Снежинске (Челябинская область) во время празднования школьного выпускного на квартире из окна выпал и разбился насмерть выпускник, сообщают жители в социальных сетях. Причину гибели расследуют в региональном управлении СК. «Прощание с погибшим пройдет во вторник в 12:00 часов в зале траурных обрядов. Он был улыбчивым и добросовестным», — пишут знавшие покойного в паблике «Подслушано в Снежинск» в социальной сети в «ВКонтакте». URA.RU в пресс-службе областного СУ СК подтвердили, что молодой человек выпал из окна. Обстоятельства его гибели выясняют следователи регионального управления СК. В социальных сетях педагоги и друзья приносят родителям соболезнования. Они отмечают, что школьник занимался спортом и был очень позитивным молодым человеком. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Снежинске (Челябинская область) во время празднования школьного выпускного на квартире из окна выпал и разбился насмерть выпускник, сообщают жители в социальных сетях. Причину гибели расследуют в региональном управлении СК. «Прощание с погибшим пройдет во вторник в 12:00 часов в зале траурных обрядов. Он был улыбчивым и добросовестным», — пишут знавшие покойного в паблике «Подслушано в Снежинск» в социальной сети в «ВКонтакте». URA.RU в пресс-службе областного СУ СК подтвердили, что молодой человек выпал из окна. Обстоятельства его гибели выясняют следователи регионального управления СК. В социальных сетях педагоги и друзья приносят родителям соболезнования. Они отмечают, что школьник занимался спортом и был очень позитивным молодым человеком.