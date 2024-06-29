29 июня 2024

Во время празднования школьного выпускного произошла трагедия: из окна выпал челябинский выпускник

В Снежинске во время празднования школьного выпускного из окна выпал выпускник
© Служба новостей «URA.RU»
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Ночное пасхальное богослужение в Кафедральном соборе. Магнитогорск, свечи, ангел, церковь
Похороны разбившегося выпускника пройдут 2 июня Фото:

В Снежинске (Челябинская область) во время празднования школьного выпускного на квартире из окна выпал и разбился насмерть выпускник, сообщают жители в социальных сетях. Причину гибели расследуют в региональном управлении СК.

«Прощание с погибшим пройдет во вторник в 12:00 часов в зале траурных обрядов. Он был улыбчивым и добросовестным», — пишут знавшие покойного в паблике «Подслушано в Снежинск» в социальной сети в «ВКонтакте». URA.RU в пресс-службе областного СУ СК подтвердили, что молодой человек выпал из окна. Обстоятельства его гибели выясняют следователи регионального управления СК.

В социальных сетях педагоги и друзья приносят родителям соболезнования. Они отмечают, что школьник занимался спортом и был очень позитивным молодым человеком.

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В Снежинске (Челябинская область) во время празднования школьного выпускного на квартире из окна выпал и разбился насмерть выпускник, сообщают жители в социальных сетях. Причину гибели расследуют в региональном управлении СК. «Прощание с погибшим пройдет во вторник в 12:00 часов в зале траурных обрядов. Он был улыбчивым и добросовестным», — пишут знавшие покойного в паблике «Подслушано в Снежинск» в социальной сети в «ВКонтакте». URA.RU в пресс-службе областного СУ СК подтвердили, что молодой человек выпал из окна. Обстоятельства его гибели выясняют следователи регионального управления СК. В социальных сетях педагоги и друзья приносят родителям соболезнования. Они отмечают, что школьник занимался спортом и был очень позитивным молодым человеком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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