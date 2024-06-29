В Екатеринбурге днем 30 июня заметили парашютистов — они устроили показательное выступление в самом центре города, сообщает Федерация парашютного спорта региона. Кадрами с полетом парашютистов поделились очевидцы.
«В программе: показательный прыжок с флагом, традиционные прыжки на воду, завершающие соревновательные прыжки на Кубок В. Д. Гмызина. Выходите на променад и наслаждайтесь точностью работы лучших спортсменов», — сообщили организаторы в группе Федерации парашютного спорта в соцсети «ВКонтакте».
На опубликованном telegram-каналом «Безумный Екатеринбург» видео заметно, что несколько парашютистов летят прямо над Плотинкой и Площадью 1905 года. Сам ролик был записан около храма Большой Златоуст на улице 8 Марта.
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