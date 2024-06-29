29 июня 2024

В центре Екатеринбурга заметили парашютистов. Видео

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Парашютисты устроили завершающие соревнования на кубок В. Д. Гмызина (архивное фото)
Парашютисты устроили завершающие соревнования на кубок В. Д. Гмызина (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 30 июня заметили парашютистов — они устроили показательное выступление в самом центре города, сообщает Федерация парашютного спорта региона. Кадрами с полетом парашютистов поделились очевидцы.

«В программе: показательный прыжок с флагом, традиционные прыжки на воду, завершающие соревновательные прыжки на Кубок В. Д. Гмызина. Выходите на променад и наслаждайтесь точностью работы лучших спортсменов», — сообщили организаторы в группе Федерации парашютного спорта в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованном telegram-каналом «Безумный Екатеринбург» видео заметно, что несколько парашютистов летят прямо над Плотинкой и Площадью 1905 года. Сам ролик был записан около храма Большой Златоуст на улице 8 Марта. 

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В Екатеринбурге днем 30 июня заметили парашютистов — они устроили показательное выступление в самом центре города, сообщает Федерация парашютного спорта региона. Кадрами с полетом парашютистов поделились очевидцы. «В программе: показательный прыжок с флагом, традиционные прыжки на воду, завершающие соревновательные прыжки на Кубок В. Д. Гмызина. Выходите на променад и наслаждайтесь точностью работы лучших спортсменов», — сообщили организаторы в группе Федерации парашютного спорта в соцсети «ВКонтакте». На опубликованном telegram-каналом «Безумный Екатеринбург» видео заметно, что несколько парашютистов летят прямо над Плотинкой и Площадью 1905 года. Сам ролик был записан около храма Большой Златоуст на улице 8 Марта. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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