Река Катав после продолжительных ливней начала топить село Орловка в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Как сообщили местные жители, вода уже залила ближайшие огороды и подбирается к домам.
«Очень страшно, Орловке сильно досталось. Полностью затопило все огороды и теплицы. Мы плывем, это большое горе для нас», — написали жители в паблике «Подслушано Катав-Ивановск» в социальной сети «ВКонтакте» и прикрепили фотографию затопленного поселка.
В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что в Орловке подтоплено 10 приусадебных участков (дома не подтоплены). Проводимый на выставленных гидропостах мониторинг прогнозирует снижение воды в ближайшие часы.
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