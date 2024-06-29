Челябинское село Орловка топит река Катав. Фото

30 июня 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

Жители села остались без посадок и огородов (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Река Катав после продолжительных ливней начала топить село Орловка в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Как сообщили местные жители, вода уже залила ближайшие огороды и подбирается к домам. «Очень страшно, Орловке сильно досталось. Полностью затопило все огороды и теплицы. Мы плывем, это большое горе для нас», — написали жители в паблике «Подслушано Катав-Ивановск» в социальной сети «ВКонтакте» и прикрепили фотографию затопленного поселка. В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что в Орловке подтоплено 10 приусадебных участков (дома не подтоплены). Проводимый на выставленных гидропостах мониторинг прогнозирует снижение воды в ближайшие часы. Река Катав после продолжительных ливней начала топить село паблик «Подслушано Катав-Ивановск» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Река Катав после продолжительных ливней начала топить село Орловка в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Как сообщили местные жители, вода уже залила ближайшие огороды и подбирается к домам. «Очень страшно, Орловке сильно досталось. Полностью затопило все огороды и теплицы. Мы плывем, это большое горе для нас», — написали жители в паблике «Подслушано Катав-Ивановск» в социальной сети «ВКонтакте» и прикрепили фотографию затопленного поселка. В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что в Орловке подтоплено 10 приусадебных участков (дома не подтоплены). Проводимый на выставленных гидропостах мониторинг прогнозирует снижение воды в ближайшие часы.