29 июня 2024

Челябинское село Орловка топит река Катав. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок, Деревня Репьева. Ишимский район. Тюмень, половодье, уровень воды, наводнение, потоп, забор, дом, разлив
Жители села остались без посадок и огородов (фото из архива) Фото:

Река Катав после продолжительных ливней начала топить село Орловка в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Как сообщили местные жители, вода уже залила ближайшие огороды и подбирается к домам.

«Очень страшно, Орловке сильно досталось. Полностью затопило все огороды и теплицы. Мы плывем, это большое горе для нас», — написали жители в паблике «Подслушано Катав-Ивановск» в социальной сети «ВКонтакте» и прикрепили фотографию затопленного поселка.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что в Орловке подтоплено 10 приусадебных участков (дома не подтоплены). Проводимый на выставленных гидропостах мониторинг прогнозирует снижение воды в ближайшие часы.

Река Катав после продолжительных ливней начала топить село
Река Катав после продолжительных ливней начала топить село
Фото:

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Река Катав после продолжительных ливней начала топить село Орловка в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Как сообщили местные жители, вода уже залила ближайшие огороды и подбирается к домам. «Очень страшно, Орловке сильно досталось. Полностью затопило все огороды и теплицы. Мы плывем, это большое горе для нас», — написали жители в паблике «Подслушано Катав-Ивановск» в социальной сети «ВКонтакте» и прикрепили фотографию затопленного поселка. В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что в Орловке подтоплено 10 приусадебных участков (дома не подтоплены). Проводимый на выставленных гидропостах мониторинг прогнозирует снижение воды в ближайшие часы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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