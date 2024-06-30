Полицейский брал взятки, чтобы потратить их на помощь бойцам СВО

В Следственном комитете России (СКР) завершили расследование уголовного дела против бывшего начальника ОЭБиПК УВД Орловского района Сергея Кончакова. Экс-силовик объяснил свои действия желанием помочь фронту. Эта информация содержится в обвинительных бумагах.
«Майор полиции отрицает обвинения. По его словам, деньги от председателя СНТ были предназначены для помощи военнослужащим на СВО», — со ссылкой на делопроизводство пишет «Коммерсант».
Кончакова обвиняют в получении взятки, покушении на получение особо крупной взятки и превышении должностных полномочий. Следствие считает, что Кончаков получил 400 тысяч рублей от председателя СНТ за обещание не возбуждать уголовное дело, а также пытался незаконно заработать более 6 млн рублей, используя служебное положение.
Защита экс-силовика настаивала — награды и благодарности, полученные Кончаковым ранее, свидетельствуют о его невиновности. Несмотря на это, после апелляции прокуратуры, Кончаков был взят под стражу.
Редакция URA.RU обратилась в СКР за комментарием по теме публикации. Ответ ожидается.
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