30 июня 2024

Полицейский брал взятки, чтобы потратить их на помощь бойцам СВО

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Мужчину уволили из органов, сейчас он находится в СИЗО
Мужчину уволили из органов, сейчас он находится в СИЗО Фото:
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В Следственном комитете России (СКР) завершили расследование уголовного дела против бывшего начальника ОЭБиПК УВД Орловского района Сергея Кончакова. Экс-силовик объяснил свои действия желанием помочь фронту. Эта информация содержится в обвинительных бумагах.

«Майор полиции отрицает обвинения. По его словам, деньги от председателя СНТ были предназначены для помощи военнослужащим на СВО», — со ссылкой на делопроизводство пишет «Коммерсант».

Кончакова обвиняют в получении взятки, покушении на получение особо крупной взятки и превышении должностных полномочий. Следствие считает, что Кончаков получил 400 тысяч рублей от председателя СНТ за обещание не возбуждать уголовное дело, а также пытался незаконно заработать более 6 млн рублей, используя служебное положение.

Защита экс-силовика настаивала — награды и благодарности, полученные Кончаковым ранее, свидетельствуют о его невиновности. Несмотря на это, после апелляции прокуратуры, Кончаков был взят под стражу.

Редакция URA.RU обратилась в СКР за комментарием по теме публикации. Ответ ожидается.

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В Следственном комитете России (СКР) завершили расследование уголовного дела против бывшего начальника ОЭБиПК УВД Орловского района Сергея Кончакова. Экс-силовик объяснил свои действия желанием помочь фронту. Эта информация содержится в обвинительных бумагах. «Майор полиции отрицает обвинения. По его словам, деньги от председателя СНТ были предназначены для помощи военнослужащим на СВО», — со ссылкой на делопроизводство пишет «Коммерсант». Кончакова обвиняют в получении взятки, покушении на получение особо крупной взятки и превышении должностных полномочий. Следствие считает, что Кончаков получил 400 тысяч рублей от председателя СНТ за обещание не возбуждать уголовное дело, а также пытался незаконно заработать более 6 млн рублей, используя служебное положение. Защита экс-силовика настаивала — награды и благодарности, полученные Кончаковым ранее, свидетельствуют о его невиновности. Несмотря на это, после апелляции прокуратуры, Кончаков был взят под стражу. Редакция URA.RU обратилась в СКР за комментарием по теме публикации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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