30 июня 2024

Пекарню в Волжском закрыли после отравления людей салатом «Цезарь»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пять человек отравились салатом "Цезарь"
Пять человек отравились салатом "Цезарь" Фото:

В Волжском Волгоградской области временно приостановлена деятельность пекарни "Печка" после серии случаев отравления, включая шестилетнего ребенка. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Проводится обследование персонала. В связи с выявленными нарушениями введен временный запрет деятельности пекарни», — говорится в сообщении управления, опубликованном на официальном сайте. В Роспотребнадзоре отметили, что специалисты уже собрали образцы сырья, пищи и водопроводной воды для исследований.

Там добавили, что зарегистрировали пять случаев острой кишечной инфекции у граждан, употреблявших в пищу кулинарную продукцию, приобретенную в пекарне «Печка». Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. 

Ранее следователи СК РФ по Волгоградской области возбудили уголовное дело из-за отравления людей, купленными в пекарне салатами. В их числе оказался 6-летний ребенок.

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В Волжском Волгоградской области временно приостановлена деятельность пекарни "Печка" после серии случаев отравления, включая шестилетнего ребенка. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. «Проводится обследование персонала. В связи с выявленными нарушениями введен временный запрет деятельности пекарни», — говорится в сообщении управления, опубликованном на официальном сайте. В Роспотребнадзоре отметили, что специалисты уже собрали образцы сырья, пищи и водопроводной воды для исследований. Там добавили, что зарегистрировали пять случаев острой кишечной инфекции у граждан, употреблявших в пищу кулинарную продукцию, приобретенную в пекарне «Печка». Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.  Ранее следователи СК РФ по Волгоградской области возбудили уголовное дело из-за отравления людей, купленными в пекарне салатами. В их числе оказался 6-летний ребенок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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