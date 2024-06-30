Пекарню в Волжском закрыли после отравления людей салатом «Цезарь»

В Волжском Волгоградской области временно приостановлена деятельность пекарни "Печка" после серии случаев отравления, включая шестилетнего ребенка. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«Проводится обследование персонала. В связи с выявленными нарушениями введен временный запрет деятельности пекарни», — говорится в сообщении управления, опубликованном на официальном сайте. В Роспотребнадзоре отметили, что специалисты уже собрали образцы сырья, пищи и водопроводной воды для исследований.
Там добавили, что зарегистрировали пять случаев острой кишечной инфекции у граждан, употреблявших в пищу кулинарную продукцию, приобретенную в пекарне «Печка». Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.
Ранее следователи СК РФ по Волгоградской области возбудили уголовное дело из-за отравления людей, купленными в пекарне салатами. В их числе оказался 6-летний ребенок.
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