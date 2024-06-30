Врач рассказал, как определить рак желудка

Симптомы рака желудка могут быть схожи с токсикозом во время беременности. Об этом заявил врач-терапевт клиники персональной медицины La Salute Михаил Братусь.
«Первые признаки заболевания — дискомфорт и боль в области желудка. На ранних стадиях также возникают изжога, тошнота, снижение аппетита, ощущение вздутия после еды, дискомфорт в верхней части живота, повышенная утомляемость, слабость», — заявил Братусь в беседе с «Газетой.Ru».
По словам врача, при беременности женщины могут испытывать похожие симптомы, что затрудняет своевременное выявление онкологических заболеваний. Он подчеркнул важность внимания к симптомам, которые начали проявляться до беременности, и указал на необходимость диагностики, включающей УЗИ, МРТ и анализы крови на онкомаркеры.
Ранее руководитель Онкоцентра «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор, отличник здравоохранения РФ Александр Серяков заявил, что наиболее опасными продуктами, которые могут привести к развитию рака желудка, являются алкогольные напитки, копчености и красное мясо. По его словам, люди, часто употребляющие алкоголь, имеют самые высокие риски онкологии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.