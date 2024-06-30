30 июня 2024

Врач рассказал, как определить рак желудка

Врач Братусь: токсикоз при беременности по симптомам схож с раком желудка
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Братусь сообщил, что во время беременности необходимо делать УЗИ, МРТ и анализы крови на онкомаркеры
Михаил Братусь сообщил, что во время беременности необходимо делать УЗИ, МРТ и анализы крови на онкомаркеры Фото:

Симптомы рака желудка могут быть схожи с токсикозом во время беременности. Об этом заявил врач-терапевт клиники персональной медицины La Salute Михаил Братусь.

«Первые признаки заболевания — дискомфорт и боль в области желудка. На ранних стадиях также возникают изжога, тошнота, снижение аппетита, ощущение вздутия после еды, дискомфорт в верхней части живота, повышенная утомляемость, слабость», — заявил Братусь в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, при беременности женщины могут испытывать похожие симптомы, что затрудняет своевременное выявление онкологических заболеваний. Он подчеркнул важность внимания к симптомам, которые начали проявляться до беременности, и указал на необходимость диагностики, включающей УЗИ, МРТ и анализы крови на онкомаркеры.

Ранее руководитель Онкоцентра «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор, отличник здравоохранения РФ Александр Серяков заявил, что наиболее опасными продуктами, которые могут привести к развитию рака желудка, являются алкогольные напитки, копчености и красное мясо. По его словам, люди, часто употребляющие алкоголь, имеют самые высокие риски онкологии.

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Симптомы рака желудка могут быть схожи с токсикозом во время беременности. Об этом заявил врач-терапевт клиники персональной медицины La Salute Михаил Братусь. «Первые признаки заболевания — дискомфорт и боль в области желудка. На ранних стадиях также возникают изжога, тошнота, снижение аппетита, ощущение вздутия после еды, дискомфорт в верхней части живота, повышенная утомляемость, слабость», — заявил Братусь в беседе с «Газетой.Ru». По словам врача, при беременности женщины могут испытывать похожие симптомы, что затрудняет своевременное выявление онкологических заболеваний. Он подчеркнул важность внимания к симптомам, которые начали проявляться до беременности, и указал на необходимость диагностики, включающей УЗИ, МРТ и анализы крови на онкомаркеры. Ранее руководитель Онкоцентра «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор, отличник здравоохранения РФ Александр Серяков заявил, что наиболее опасными продуктами, которые могут привести к развитию рака желудка, являются алкогольные напитки, копчености и красное мясо. По его словам, люди, часто употребляющие алкоголь, имеют самые высокие риски онкологии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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