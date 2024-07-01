Российские военные впервые показали внутреннее устройство ракеты ATACMS. Видео

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Российские военные показали устройство американской ракеты ATACMS
Российские военные показали устройство американской ракеты ATACMS Фото:

Российские военные впервые показали внутреннее устройство американской оперативно-тактической ракеты ATACMS. Специалистам удалось получить доступ к важным компонентам системы наведения данной ракеты.

«Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она настроена на баллистическую траекторию. Это GPS-антенна, благодаря которой происходит коррекция траектории», — передает слова военного РИА Новости.

Он добавил, что данные гироскопы производятся в промышленных масштабах. Они применяются в авиации и для ракет. В заключение представитель ВС РФ подчеркнул, что получены и анализируются данные об особенностях работы всех систем данной ракеты на протяжении всего полета.

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Российские военные впервые показали внутреннее устройство американской оперативно-тактической ракеты ATACMS. Специалистам удалось получить доступ к важным компонентам системы наведения данной ракеты. «Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она настроена на баллистическую траекторию. Это GPS-антенна, благодаря которой происходит коррекция траектории», — передает слова военного РИА Новости. Он добавил, что данные гироскопы производятся в промышленных масштабах. Они применяются в авиации и для ракет. В заключение представитель ВС РФ подчеркнул, что получены и анализируются данные об особенностях работы всех систем данной ракеты на протяжении всего полета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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