Российские военные впервые показали внутреннее устройство американской оперативно-тактической ракеты ATACMS. Специалистам удалось получить доступ к важным компонентам системы наведения данной ракеты.
«Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она настроена на баллистическую траекторию. Это GPS-антенна, благодаря которой происходит коррекция траектории», — передает слова военного РИА Новости.
Он добавил, что данные гироскопы производятся в промышленных масштабах. Они применяются в авиации и для ракет. В заключение представитель ВС РФ подчеркнул, что получены и анализируются данные об особенностях работы всех систем данной ракеты на протяжении всего полета.
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