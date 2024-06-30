30 июня 2024

Массовая вырубка деревьев в Березовой роще Екатеринбурга отменена

Мэрия Екатеринбурга запретила застраивать Березовую рощу в Академическом районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд парковых зон Екатеринбурга в рамках рабочей группы по благоустройству, академический, лето, тропа, березовая роща
Березовая роща в Академическом получит статус зоны охраны ТОП-1 (архивное фото) Фото:

Большей части Березовой рощи в Академическом районе Екатеринбурга, которую хотел застраивать «Атомстройкомплекс», присвоен статус территории общего пользования, то есть она не будет застроена. Соответствующее решение приняла городская комиссия по правилам землепользования и застройки, подтвердили URA.RU в мэрии.

Уточняется, что часть деревьев все же вырубят — для строительства детсада и школы. Девелопер же будет осваивать ту часть территории, где уже возводится жилье.

Конфликт вокруг готовившейся застройки рощи длился с 2018 года, жители выходили на пикеты, публично обращались к властям. Право застраивать площадку «Атомстройкомплекс» выбил у мэрии через суд. На каких условиях чиновники и бизнесмены договорились сейчас, пока неизвестно.

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Большей части Березовой рощи в Академическом районе Екатеринбурга, которую хотел застраивать «Атомстройкомплекс», присвоен статус территории общего пользования, то есть она не будет застроена. Соответствующее решение приняла городская комиссия по правилам землепользования и застройки, подтвердили URA.RU в мэрии. Уточняется, что часть деревьев все же вырубят — для строительства детсада и школы. Девелопер же будет осваивать ту часть территории, где уже возводится жилье. Конфликт вокруг готовившейся застройки рощи длился с 2018 года, жители выходили на пикеты, публично обращались к властям. Право застраивать площадку «Атомстройкомплекс» выбил у мэрии через суд. На каких условиях чиновники и бизнесмены договорились сейчас, пока неизвестно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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