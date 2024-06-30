Массовая вырубка деревьев в Березовой роще Екатеринбурга отменена

Мэрия Екатеринбурга запретила застраивать Березовую рощу в Академическом районе

Березовая роща в Академическом получит статус зоны охраны ТОП-1 (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Большей части Березовой рощи в Академическом районе Екатеринбурга, которую хотел застраивать «Атомстройкомплекс», присвоен статус территории общего пользования, то есть она не будет застроена. Соответствующее решение приняла городская комиссия по правилам землепользования и застройки, подтвердили URA.RU в мэрии.

Уточняется, что часть деревьев все же вырубят — для строительства детсада и школы. Девелопер же будет осваивать ту часть территории, где уже возводится жилье.

Конфликт вокруг готовившейся застройки рощи длился с 2018 года, жители выходили на пикеты, публично обращались к властям. Право застраивать площадку «Атомстройкомплекс» выбил у мэрии через суд. На каких условиях чиновники и бизнесмены договорились сейчас, пока неизвестно.