Высокопоставленной сотруднице челябинского вуза вынесли приговор за взятки

В Челябинске 1 июля вынесли приговор замначальника управления допобразования Южно-Уральского аграрного госуниверситета (ЮУрГАУ) Ирине Новиковой. Женщине назначили четыре года и шесть месяцев условного лишения свободы, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«Новикову признали виновной в получении взятки. Ей назначили четыре года и шесть месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком три года и шесть месяцев», — сообщил URA.RU источник. Женщине также назначили штраф в размере 700 тысяч рублей.
Взятку женщина получила в 2021 году, помогая студенту закрыть академические задолженности. За это она взяла порядка 20 тысяч рублей. На Новикову вышли в феврале 2023 года. Ее задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК).
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