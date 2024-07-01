Высокопоставленной сотруднице челябинского вуза вынесли приговор за взятки

Челябинский суд назначил условный срок сотруднице аграрного университета
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Женщина получила взятку, помогая студенту закрыть академические долги Фото:

В Челябинске 1 июля вынесли приговор замначальника управления допобразования Южно-Уральского аграрного госуниверситета (ЮУрГАУ) Ирине Новиковой. Женщине назначили четыре года и шесть месяцев условного лишения свободы, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Новикову признали виновной в получении взятки. Ей назначили четыре года и шесть месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком три года и шесть месяцев», — сообщил URA.RU источник. Женщине также назначили штраф в размере 700 тысяч рублей.

Взятку женщина получила в 2021 году, помогая студенту закрыть академические задолженности. За это она взяла порядка 20 тысяч рублей. На Новикову вышли в феврале 2023 года. Ее задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК).

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В Челябинске 1 июля вынесли приговор замначальника управления допобразования Южно-Уральского аграрного госуниверситета (ЮУрГАУ) Ирине Новиковой. Женщине назначили четыре года и шесть месяцев условного лишения свободы, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Новикову признали виновной в получении взятки. Ей назначили четыре года и шесть месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком три года и шесть месяцев», — сообщил URA.RU источник. Женщине также назначили штраф в размере 700 тысяч рублей. Взятку женщина получила в 2021 году, помогая студенту закрыть академические задолженности. За это она взяла порядка 20 тысяч рублей. На Новикову вышли в феврале 2023 года. Ее задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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