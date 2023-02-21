Высокопоставленного сотрудника челябинского вуза задержали по подозрению в получении взятки

22 февраля 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Сотрудник университета за деньги помог студенту закрыть задолженности Фото: Александр Мамаев © URA.RU Заместителя начальника управления дополнительного профессионального образования Южно-Уральского государственного аграрного университета (ЮУрГАУ) Ирину Новикову задержали по подозрению в получении взятки от студента. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, за деньги она закрыла долги обучающегося. «За 20 тысяч рублей она помогла студенту ликвидировать академические задолженности. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ», — сообщил источник. По данным URA.RU, женщину задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК). В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что информация пока не поступала. В начале февраля за получение взяток от студентов силовики задержали заведующего одной из кафедр Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК) доцента Татьяну Глебко. За деньги она писала для них дипломные работы и помогала на экзаменах. Несколькими днями ранее были задержаны проректор Южно-Уральского государственного педагогического университета (ЮУрГГПУ) Павел Рябчук и замдиректора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Антон Семченко. Оба признали вину и были отправлены под домашний арест на два месяца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместителя начальника управления дополнительного профессионального образования Южно-Уральского государственного аграрного университета (ЮУрГАУ) Ирину Новикову задержали по подозрению в получении взятки от студента. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, за деньги она закрыла долги обучающегося. «За 20 тысяч рублей она помогла студенту ликвидировать академические задолженности. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ», — сообщил источник. По данным URA.RU, женщину задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК). В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что информация пока не поступала. В начале февраля за получение взяток от студентов силовики задержали заведующего одной из кафедр Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК) доцента Татьяну Глебко. За деньги она писала для них дипломные работы и помогала на экзаменах. Несколькими днями ранее были задержаны проректор Южно-Уральского государственного педагогического университета (ЮУрГГПУ) Павел Рябчук и замдиректора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Антон Семченко. Оба признали вину и были отправлены под домашний арест на два месяца.