21 февраля 2023

Высокопоставленного сотрудника челябинского вуза задержали по подозрению в получении взятки

© Служба новостей «URA.RU»
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Наручники, девушка, арест, заключение, женщина, преступница, наручники
Сотрудник университета за деньги помог студенту закрыть задолженности Фото:

Заместителя начальника управления дополнительного профессионального образования Южно-Уральского государственного аграрного университета (ЮУрГАУ) Ирину Новикову задержали по подозрению в получении взятки от студента. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, за деньги она закрыла долги обучающегося.

«За 20 тысяч рублей она помогла студенту ликвидировать академические задолженности. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ», — сообщил источник.

По данным URA.RU, женщину задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК). В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что информация пока не поступала.

В начале февраля за получение взяток от студентов силовики задержали заведующего одной из кафедр Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК) доцента Татьяну Глебко. За деньги она писала для них дипломные работы и помогала на экзаменах. Несколькими днями ранее были задержаны проректор Южно-Уральского государственного педагогического университета (ЮУрГГПУ) Павел Рябчук и замдиректора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Антон Семченко. Оба признали вину и были отправлены под домашний арест на два месяца.

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Заместителя начальника управления дополнительного профессионального образования Южно-Уральского государственного аграрного университета (ЮУрГАУ) Ирину Новикову задержали по подозрению в получении взятки от студента. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, за деньги она закрыла долги обучающегося. «За 20 тысяч рублей она помогла студенту ликвидировать академические задолженности. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ», — сообщил источник. По данным URA.RU, женщину задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК). В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что информация пока не поступала. В начале февраля за получение взяток от студентов силовики задержали заведующего одной из кафедр Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК) доцента Татьяну Глебко. За деньги она писала для них дипломные работы и помогала на экзаменах. Несколькими днями ранее были задержаны проректор Южно-Уральского государственного педагогического университета (ЮУрГГПУ) Павел Рябчук и замдиректора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Антон Семченко. Оба признали вину и были отправлены под домашний арест на два месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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