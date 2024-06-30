30 июня 2024
29 июня 2024

В Нижневартовске введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Нижневартовске ввели режим ЧС из-за критического уровня воды в Оби
В Нижневартовске ввели режим ЧС из-за критического уровня воды в Оби Фото:
новость из сюжета
Паводок 2024 в ХМАО

В Нижневартовске (ХМАО) введен режим чрезвычайного положения из-за подъема воды в Оби выше критической отметки в 980 сантиметров. Об этом местным жителям рассказали в сообщениях от МЧС.

«Уровень воды в реке Обь достиг значений опасного явления в городе Нижневартовск. С 8:00 1 июля введен режим ЧС», — СМС с таким сообщением спасатели рассылают вартовчанам.

На сайте спасателей сообщается что уровень воды в Оби поднялся за сутки на три сантиметра и составил 981 сантиметр, перевалив за критическую отметку. С пятницы власти города были готовы к введению режима ЧС. Проект распоряжения был подготовлен заранее.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) введен режим чрезвычайного положения из-за подъема воды в Оби выше критической отметки в 980 сантиметров. Об этом местным жителям рассказали в сообщениях от МЧС. «Уровень воды в реке Обь достиг значений опасного явления в городе Нижневартовск. С 8:00 1 июля введен режим ЧС», — СМС с таким сообщением спасатели рассылают вартовчанам. На сайте спасателей сообщается что уровень воды в Оби поднялся за сутки на три сантиметра и составил 981 сантиметр, перевалив за критическую отметку. С пятницы власти города были готовы к введению режима ЧС. Проект распоряжения был подготовлен заранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...