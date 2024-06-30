В Нижневартовске введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка

В Нижневартовске (ХМАО) введен режим чрезвычайного положения из-за подъема воды в Оби выше критической отметки в 980 сантиметров. Об этом местным жителям рассказали в сообщениях от МЧС.
«Уровень воды в реке Обь достиг значений опасного явления в городе Нижневартовск. С 8:00 1 июля введен режим ЧС», — СМС с таким сообщением спасатели рассылают вартовчанам.
На сайте спасателей сообщается что уровень воды в Оби поднялся за сутки на три сантиметра и составил 981 сантиметр, перевалив за критическую отметку. С пятницы власти города были готовы к введению режима ЧС. Проект распоряжения был подготовлен заранее.
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