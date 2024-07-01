В России арестовали заводы водочного магната Шефлера

01 июля 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Завод «Амбер Талвис» и неработающий завод в Калининграде арестовали по иску Генпрокуратуры Фото: Денис Моргунов © URA.RU По иску Генпрокуратуры арестован спиртовой завод водочного магната Юрия Шефлера «Амбер Талвис». Спирт с него поступал на латвийские предприятия, которые выпускали водку Stoli и Moskovskaya. «Тамбовский районный суд в конце июня наложил арест на спиртовой завод „Амбер Талвис“», — пишет РБК со ссылкой на базу данных исполнительных производств Федеральной службы приставов. Также арест наложили на калининградское АО «СПИ-РВВК» и его дочернюю структуру ООО «РВВК». Их владельцем тоже является Шефлер. Задача этих юридических лиц — контроль комплекса зданий бывшего ликеро-водочного завода, который не работает с 2012 года. Арест на все три актива наложили 26 июня. Дело, в рамках которого были выданы исполнительные листы на арест активов, поступило в Тамбовский районный суд 21 июня. Судьей выступает Александра Дюльдина. Она же указана в выписке Единого государственного реестра налогоплательщиков на имущество «Амбер Талвис». Ранее URA.RU сообщало, что права на марки русской водки «Столичная» и «Московская» для продажи странами Бенилюкса купила компания Spirits International за 1,6 миллиона евро. Права на использование были проданы в ходе аукциона, который прошел в Гааге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По иску Генпрокуратуры арестован спиртовой завод водочного магната Юрия Шефлера «Амбер Талвис». Спирт с него поступал на латвийские предприятия, которые выпускали водку Stoli и Moskovskaya. «Тамбовский районный суд в конце июня наложил арест на спиртовой завод „Амбер Талвис“», — пишет РБК со ссылкой на базу данных исполнительных производств Федеральной службы приставов. Также арест наложили на калининградское АО «СПИ-РВВК» и его дочернюю структуру ООО «РВВК». Их владельцем тоже является Шефлер. Задача этих юридических лиц — контроль комплекса зданий бывшего ликеро-водочного завода, который не работает с 2012 года. Арест на все три актива наложили 26 июня. Дело, в рамках которого были выданы исполнительные листы на арест активов, поступило в Тамбовский районный суд 21 июня. Судьей выступает Александра Дюльдина. Она же указана в выписке Единого государственного реестра налогоплательщиков на имущество «Амбер Талвис». Ранее URA.RU сообщало, что права на марки русской водки «Столичная» и «Московская» для продажи странами Бенилюкса купила компания Spirits International за 1,6 миллиона евро. Права на использование были проданы в ходе аукциона, который прошел в Гааге.