В Совфеде назвали аналог льготной ипотеки, у которой истек срок действия

Правительство РФ прорабатывает механизм ссудо-сберегательных касс. Оно расценивает его как аналог льготной ипотеки, срок действия которой закончился 1 июля. Об этом рассказала сенатор Ольга Епифанова.
«Принцип работы прост: гражданин открывает специальный счет и регулярно его пополняет, на эти деньги начисляются проценты аналогично банковскому вкладу. При накоплении определенной суммы жилье оформляется в собственность, а недостающую сумму можно занять у банка», — отметила Ольга Епифанова в интервью «Газете.Ru», уточнив, что если деньги пойдут не на приобретение недвижимости, то проценты будут аннулированы.
Сенатор отметила удобство ссудо-сберегательных касс — данный механизм будет прекрасной заменой льготной ипотеке. Епифанцева призвала не беспокоиться из-за ее отмены: «Меняются инструменты поддержки, уходят одни — появятся другие».
С 1 июля 2024 года в России заканчивается срок действия льготной ипотеки с господдержкой на новостройки под 8%. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года, правительство четыре раза продлевало ее.
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