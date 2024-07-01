В Совфеде назвали аналог льготной ипотеки, у которой истек срок действия

Сенатор Епифанова: ссудо-сберегательные кассы заменят льготную ипотеку
© Служба новостей «URA.RU»
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Сенатор назвала новый механизм удобным инструментом для покупки жилья
Сенатор назвала новый механизм удобным инструментом для покупки жилья Фото:

Правительство РФ прорабатывает механизм ссудо-сберегательных касс. Оно расценивает его как аналог льготной ипотеки, срок действия которой закончился 1 июля. Об этом рассказала сенатор Ольга Епифанова. 

«Принцип работы прост: гражданин открывает специальный счет и регулярно его пополняет, на эти деньги начисляются проценты аналогично банковскому вкладу. При накоплении определенной суммы жилье оформляется в собственность, а недостающую сумму можно занять у банка», — отметила Ольга Епифанова в интервью «Газете.Ru», уточнив, что если деньги пойдут не на приобретение недвижимости, то проценты будут аннулированы.

Сенатор отметила удобство ссудо-сберегательных касс — данный механизм будет прекрасной заменой льготной ипотеке. Епифанцева призвала не беспокоиться из-за ее отмены: «Меняются инструменты поддержки, уходят одни — появятся другие».

С 1 июля 2024 года в России заканчивается срок действия льготной ипотеки с господдержкой на новостройки под 8%. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года, правительство четыре раза продлевало ее. 

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Правительство РФ прорабатывает механизм ссудо-сберегательных касс. Оно расценивает его как аналог льготной ипотеки, срок действия которой закончился 1 июля. Об этом рассказала сенатор Ольга Епифанова.  «Принцип работы прост: гражданин открывает специальный счет и регулярно его пополняет, на эти деньги начисляются проценты аналогично банковскому вкладу. При накоплении определенной суммы жилье оформляется в собственность, а недостающую сумму можно занять у банка», — отметила Ольга Епифанова в интервью «Газете.Ru», уточнив, что если деньги пойдут не на приобретение недвижимости, то проценты будут аннулированы. Сенатор отметила удобство ссудо-сберегательных касс — данный механизм будет прекрасной заменой льготной ипотеке. Епифанцева призвала не беспокоиться из-за ее отмены: «Меняются инструменты поддержки, уходят одни — появятся другие». С 1 июля 2024 года в России заканчивается срок действия льготной ипотеки с господдержкой на новостройки под 8%. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года, правительство четыре раза продлевало ее. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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