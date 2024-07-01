Суд взыскал с Google 10 млрд в пользу ее обанкротившейся российской «дочки»

01 июля 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

Российская структура Google признана банкротом Фото: Анна Майорова © URA.RU С компании Google взыскано 10 миллиардов рублей в пользу российской структуры, которая обанкротилась. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы. «Суд взыскал с материнской компании — американской Google International LLC — около 10 миллиардов рублей», — передает РИА Новости решение суда. Исковое заявление подал конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский. Суд также признал незаконными сделку и перечисление с нее налогов. Ранее российское подразделение Google, признанное банкротом, выплатило почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов материнской структуре. А 500 миллионов рублей ушли в бюджет РФ в качестве налогов. После этого Таляровский потребовал от Google вернуть 10 миллиардов, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С компании Google взыскано 10 миллиардов рублей в пользу российской структуры, которая обанкротилась. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы. «Суд взыскал с материнской компании — американской Google International LLC — около 10 миллиардов рублей», — передает РИА Новости решение суда. Исковое заявление подал конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский. Суд также признал незаконными сделку и перечисление с нее налогов. Ранее российское подразделение Google, признанное банкротом, выплатило почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов материнской структуре. А 500 миллионов рублей ушли в бюджет РФ в качестве налогов. После этого Таляровский потребовал от Google вернуть 10 миллиардов, передает RT.