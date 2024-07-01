Суд взыскал с Google 10 млрд в пользу ее обанкротившейся российской «дочки»

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Сервисы поисковых систем «Яндекс» и «Google». Иллюстрации. Екатеринбург, интернет, гугл, google, поисковая система
Российская структура Google признана банкротом Фото:

С компании Google взыскано 10 миллиардов рублей в пользу российской структуры, которая обанкротилась. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы.

«Суд взыскал с материнской компании — американской Google International LLC — около 10 миллиардов рублей», — передает РИА Новости решение суда. Исковое заявление подал конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский.

Суд также признал незаконными сделку и перечисление с нее налогов. Ранее российское подразделение Google, признанное банкротом, выплатило почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов материнской структуре. А 500 миллионов рублей ушли в бюджет РФ в качестве налогов. После этого Таляровский потребовал от Google вернуть 10 миллиардов, передает RT.

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С компании Google взыскано 10 миллиардов рублей в пользу российской структуры, которая обанкротилась. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы. «Суд взыскал с материнской компании — американской Google International LLC — около 10 миллиардов рублей», — передает РИА Новости решение суда. Исковое заявление подал конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский. Суд также признал незаконными сделку и перечисление с нее налогов. Ранее российское подразделение Google, признанное банкротом, выплатило почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов материнской структуре. А 500 миллионов рублей ушли в бюджет РФ в качестве налогов. После этого Таляровский потребовал от Google вернуть 10 миллиардов, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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