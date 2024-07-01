«Военное дело»: ВС РФ ударили по аэродрому в Миргороде

ВС РФ нанесли удар по украинскому аэродрому в Миргороде (Полтавская область). Об этом сообщает telegram-канал «Военное дело».
«По аэродрому в Миргороде прилетели две ракеты „Инскандер“ с кассетной боевой частью. Предположительно, целью могли стать истребители ВСУ», — говорится в публикации.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
До этого российские военные применили тяжелую бомбу ФАБ-3000 для удара по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке (ДНР). В результате здание было полностью разрушено. Ликвидированы 60 солдат ВСУ.
Сегодня, 1 июля, ВС РФ поразили ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники армии Украины. Под удар попали объекты в 124 районах, передает RT.
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