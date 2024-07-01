«Военное дело»: ВС РФ ударили по аэродрому в Миргороде

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ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВСУ, используя "Искандеры"
ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВСУ, используя "Искандеры" Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ нанесли удар по украинскому аэродрому в Миргороде (Полтавская область). Об этом сообщает telegram-канал «Военное дело».

«По аэродрому в Миргороде прилетели две ракеты „Инскандер“ с кассетной боевой частью. Предположительно, целью могли стать истребители ВСУ», — говорится в публикации.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

До этого российские военные применили тяжелую бомбу ФАБ-3000 для удара по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке (ДНР). В результате здание было полностью разрушено. Ликвидированы 60 солдат ВСУ.

Сегодня, 1 июля, ВС РФ поразили ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники армии Украины. Под удар попали объекты в 124 районах, передает RT.

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ВС РФ нанесли удар по украинскому аэродрому в Миргороде (Полтавская область). Об этом сообщает telegram-канал «Военное дело». «По аэродрому в Миргороде прилетели две ракеты „Инскандер“ с кассетной боевой частью. Предположительно, целью могли стать истребители ВСУ», — говорится в публикации. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. До этого российские военные применили тяжелую бомбу ФАБ-3000 для удара по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке (ДНР). В результате здание было полностью разрушено. Ликвидированы 60 солдат ВСУ. Сегодня, 1 июля, ВС РФ поразили ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники армии Украины. Под удар попали объекты в 124 районах, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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