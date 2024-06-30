ВС РФ ударили по базе ВСУ в Нью-Йорке: главное об СВО к вечеру 30 июня

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, бтр, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
ВС РФ взяла под контроль Спорное и Новоалександровку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ нанесли авиаудар по пункту управления ВСУ в населенном пункте Нью-Йорк (Новгородское), подконтрольной Украине части ДНР. Главные новости спецоперации к вечеру 28 июня — в материале URA.RU.

Удар по базе ВСУ в Нью-Йорке

В результате меткого авиационного удара ВС РФ по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке было уничтожено 60 украинских солдат и четыре автомобиля. Здание пункта управления было полностью разрушено. Видео удара опубликовал репортер ВГТРК Андрей Руденко.

Освобождение Спорного и Новоалександровки

Российская армия взяла под контроль населенные пункты Спорное и Новоалександровка, находящиеся в ДНР. ВС РФ также улучшили тактическое положение и укрепили позиции по переднему краю.

Захват опорного пункта ВСУ в ЛНР

ВС РФ взяли под контроль хорошо защищенный опорный пункт ВСУ около Кирова (ЛНР), используя подземный туннель. Штурмовики заранее нашли вход, ведущий к опорному пункту армии Украины. В этом пункте располагались долговременные огневые точки и подземные укрытия. Операция по захвату завершилась успешно, солдаты ВСУ сдались, а часть из них бросила позиции и сбежала.

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Зеленский назвал условия переговоров с Россией

Украина допускает возможность переговоров с Россией через посредников, но только тогда, когда будет выработан четкий план урегулирования конфликта. Составленный третьей стороной документ должен быть в первую очередь согласован с Украиной.

Атаки беспилотников ВСУ на территории РФ

Ночью украинские БПЛА атаковали территории Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областей. Силы противовоздушной и противоракетной обороны РФ отбили нападение, уничтожив 36 беспилотников.

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Она началась в два часа ночи и продлилась более часа, на территории комбината взорвались семь БПЛА, передает Baza. Как сообщили в НЛМК, атака была бессмысленной для ВСУ, так как они не смогли добиться своих целей и нанести повреждения.

В городе Грайворон Белгородской области украинский беспилотник сбросил взрывное устройство. В результате один автомобиль полностью сгорел, у другого — обгорела водительская сторона, у третьего — выбито лобовое стекло и посечен кузов.

Атаки ВСУ на ДНР и Харьков

В Ясиноватой (ДНР) снаряд HIMARS пробил девять этажей жилого дома, остановился в подвале и не взорвался. Была проведена эвакуация жильцов. Двум раненым детям была оказана медицинская помощь.

В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС, тушивших пожар в Петровском районе. Они самостоятельно добрались до больницы.

Украина запускает производство БПЛА

На Украине стартовало собственное серийное производство ударных беспилотников. Они способны поражать стратегические объекты на расстоянии более тысячи километров.

В ДНР нашли книги, оправдывающие нацизм

В прифронтовой зоне ДНР были обнаружены книги, оправдывающие действия украинского националиста Романа Шухевича, финансированные фондом американского полковника украинского происхождения. Об этом сообщил мобилизованный из Костромской области с позывным «Цапля».

США перебрасывают военную технику на базу НАТО в Польше

США отправили партию бронетехники на новый склад НАТО в Польше. Туда были доставлены 14 танков M1 Abrams, которые могут снабдить бронетанковую бригаду. Планируется размещение более 300 единиц техники. Военная база, на которой размещается техника, находится в 400 километрах от украинской границы.

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Вооруженные силы РФ нанесли авиаудар по пункту управления ВСУ в населенном пункте Нью-Йорк (Новгородское), подконтрольной Украине части ДНР. Главные новости спецоперации к вечеру 28 июня — в материале URA.RU. В результате меткого авиационного удара ВС РФ по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке было уничтожено 60 украинских солдат и четыре автомобиля. Здание пункта управления было полностью разрушено. Видео удара опубликовал репортер ВГТРК Андрей Руденко. Российская армия взяла под контроль населенные пункты Спорное и Новоалександровка, находящиеся в ДНР. ВС РФ также улучшили тактическое положение и укрепили позиции по переднему краю. ВС РФ взяли под контроль хорошо защищенный опорный пункт ВСУ около Кирова (ЛНР), используя подземный туннель. Штурмовики заранее нашли вход, ведущий к опорному пункту армии Украины. В этом пункте располагались долговременные огневые точки и подземные укрытия. Операция по захвату завершилась успешно, солдаты ВСУ сдались, а часть из них бросила позиции и сбежала. Украина допускает возможность переговоров с Россией через посредников, но только тогда, когда будет выработан четкий план урегулирования конфликта. Составленный третьей стороной документ должен быть в первую очередь согласован с Украиной. Ночью украинские БПЛА атаковали территории Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областей. Силы противовоздушной и противоракетной обороны РФ отбили нападение, уничтожив 36 беспилотников. Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Она началась в два часа ночи и продлилась более часа, на территории комбината взорвались семь БПЛА, передает Baza. Как сообщили в НЛМК, атака была бессмысленной для ВСУ, так как они не смогли добиться своих целей и нанести повреждения. В городе Грайворон Белгородской области украинский беспилотник сбросил взрывное устройство. В результате один автомобиль полностью сгорел, у другого — обгорела водительская сторона, у третьего — выбито лобовое стекло и посечен кузов. В Ясиноватой (ДНР) снаряд HIMARS пробил девять этажей жилого дома, остановился в подвале и не взорвался. Была проведена эвакуация жильцов. Двум раненым детям была оказана медицинская помощь. В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС, тушивших пожар в Петровском районе. Они самостоятельно добрались до больницы. На Украине стартовало собственное серийное производство ударных беспилотников. Они способны поражать стратегические объекты на расстоянии более тысячи километров. В прифронтовой зоне ДНР были обнаружены книги, оправдывающие действия украинского националиста Романа Шухевича, финансированные фондом американского полковника украинского происхождения. Об этом сообщил мобилизованный из Костромской области с позывным «Цапля». США отправили партию бронетехники на новый склад НАТО в Польше. Туда были доставлены 14 танков M1 Abrams, которые могут снабдить бронетанковую бригаду. Планируется размещение более 300 единиц техники. Военная база, на которой размещается техника, находится в 400 километрах от украинской границы.
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