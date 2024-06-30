30 июня 2024

В Пермском крае чиновницу обвинили в незаконной помощи фермерам

Пермская чиновница за свою работу брала дополнительные деньги с фермеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина помогала фермерам за взятки
Женщина помогала фермерам за взятки Фото:

Прокуратура Пермского района утвердила обвинение в отношении начальника отдела администрации Пермского муниципального округа. Чиновница обвиняется в получении взяток за содействие малому бизнесу в получении государственных субсидий.

«Обвиняемая, используя свое служебное положение, получала денежные вознаграждения от предпринимателей за консультации и помощь в оформлении документов для получения грантов и субсидий в сфере сельского хозяйства», — сообщает прокуратура Пермского района. Сумма взяток, по данным следствия, составила 80 тысяч рублей, говорится на сайте ведомства.

Уголовное дело будет рассмотрено Пермским районным судом. Кроме того, в отношении одного из взяткодателей проводится процессуальная проверка.

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Прокуратура Пермского района утвердила обвинение в отношении начальника отдела администрации Пермского муниципального округа. Чиновница обвиняется в получении взяток за содействие малому бизнесу в получении государственных субсидий. «Обвиняемая, используя свое служебное положение, получала денежные вознаграждения от предпринимателей за консультации и помощь в оформлении документов для получения грантов и субсидий в сфере сельского хозяйства», — сообщает прокуратура Пермского района. Сумма взяток, по данным следствия, составила 80 тысяч рублей, говорится на сайте ведомства. Уголовное дело будет рассмотрено Пермским районным судом. Кроме того, в отношении одного из взяткодателей проводится процессуальная проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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