В Пермском крае чиновницу обвинили в незаконной помощи фермерам

Прокуратура Пермского района утвердила обвинение в отношении начальника отдела администрации Пермского муниципального округа. Чиновница обвиняется в получении взяток за содействие малому бизнесу в получении государственных субсидий.
«Обвиняемая, используя свое служебное положение, получала денежные вознаграждения от предпринимателей за консультации и помощь в оформлении документов для получения грантов и субсидий в сфере сельского хозяйства», — сообщает прокуратура Пермского района. Сумма взяток, по данным следствия, составила 80 тысяч рублей, говорится на сайте ведомства.
Уголовное дело будет рассмотрено Пермским районным судом. Кроме того, в отношении одного из взяткодателей проводится процессуальная проверка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!