Бастрыкин попросил завести дело на главу московского районного суда

Глава СК Александр Бастрыкин попросил суд возбудить уголовное дела о мошенничестве против председателя Солнцевского суда Москвы Игоря Матеты. Об этом на своем сайте сообщила Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС).
«Рассмотрение представления Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Солнцевского районного суда Матеты», — сообщает ВККС на своем сайте. Отмечается, что дело против председателя суда касается мошенничества.
Ранее Матета занимал пост председателя Ногинского городского суда Московской области. После этого он стал работать в областном суде. Председателя Солнцевского суда он был назначен в 2021 указом президента РФ Владимира Путина.
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Глава СК Александр Бастрыкин попросил суд возбудить уголовное дела о мошенничестве против председателя Солнцевского суда Москвы Игоря Матеты. Об этом на своем сайте сообщила Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). «Рассмотрение представления Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Солнцевского районного суда Матеты», — сообщает ВККС на своем сайте. Отмечается, что дело против председателя суда касается мошенничества. Ранее Матета занимал пост председателя Ногинского городского суда Московской области. После этого он стал работать в областном суде. Председателя Солнцевского суда он был назначен в 2021 указом президента РФ Владимира Путина.