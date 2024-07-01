Бастрыкин попросил завести дело на главу московского районного суда

01 июля 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин просит возбудить дело против судьи Игоря Матеты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СК Александр Бастрыкин попросил суд возбудить уголовное дела о мошенничестве против председателя Солнцевского суда Москвы Игоря Матеты. Об этом на своем сайте сообщила Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). «Рассмотрение представления Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Солнцевского районного суда Матеты», — сообщает ВККС на своем сайте . Отмечается, что дело против председателя суда касается мошенничества. Ранее Матета занимал пост председателя Ногинского городского суда Московской области. После этого он стал работать в областном суде. Председателя Солнцевского суда он был назначен в 2021 указом президента РФ Владимира Путина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СК Александр Бастрыкин попросил суд возбудить уголовное дела о мошенничестве против председателя Солнцевского суда Москвы Игоря Матеты. Об этом на своем сайте сообщила Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). «Рассмотрение представления Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Солнцевского районного суда Матеты», — сообщает ВККС на своем сайте. Отмечается, что дело против председателя суда касается мошенничества. Ранее Матета занимал пост председателя Ногинского городского суда Московской области. После этого он стал работать в областном суде. Председателя Солнцевского суда он был назначен в 2021 указом президента РФ Владимира Путина.