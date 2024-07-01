Бастрыкин попросил завести дело на главу московского районного суда

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин просит возбудить дело против судьи Игоря Матеты Фото:

Глава СК Александр Бастрыкин попросил суд возбудить уголовное дела о мошенничестве против председателя Солнцевского суда Москвы Игоря Матеты. Об этом на своем сайте сообщила Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС).

«Рассмотрение представления Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Солнцевского районного суда Матеты», — сообщает ВККС на своем сайте. Отмечается, что дело против председателя суда касается мошенничества.

Ранее Матета занимал пост председателя Ногинского городского суда Московской области. После этого он стал работать в областном суде. Председателя Солнцевского суда он был назначен в 2021 указом президента РФ Владимира Путина.

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Глава СК Александр Бастрыкин попросил суд возбудить уголовное дела о мошенничестве против председателя Солнцевского суда Москвы Игоря Матеты. Об этом на своем сайте сообщила Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). «Рассмотрение представления Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Солнцевского районного суда Матеты», — сообщает ВККС на своем сайте. Отмечается, что дело против председателя суда касается мошенничества. Ранее Матета занимал пост председателя Ногинского городского суда Московской области. После этого он стал работать в областном суде. Председателя Солнцевского суда он был назначен в 2021 указом президента РФ Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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