Кто такой подозреваемый в мошенничестве судья Артем Матета, и как он связан с известным композитором

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился в Высшую Квалификационную коллегию судей (ВККС) с просьбой дать разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты. Об этом сообщила ВККС на своем сайте.
Предполагаемое преступление касается покушения на мошенничество, выполненное в составе организованной группы, в особо крупном размере или приведшее к лишению гражданина права на жилое помещение. Заседание должно состояться 10 июля.
Артем Игоревич Матета с 2012 года работал судьей. Сначала он исполнял свои обязанности в Ногинском городском суде, затем перешел в Московский областной суд, а с ноября 2021 года он был избран председателем в Солнцевском суде. Сейчас Матете 42 года.
Артем Матета, предположительно, приходится сыном известному композитору Игорю Матете (автору композиций Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Ярослава Евдокимова, Ларисы Долиной, Маши Распутиной). В 2014 году MK.RU писал, что композитор Игорь Матета судится с родным сыном Артемом Матетой. Тогда известный композитор был намерен выписать сына-судью из квартиры в столичном районе Крылатское. Причины такого поступка в иске не уточнялись.
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился в Высшую Квалификационную коллегию судей (ВККС) с просьбой дать разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты. Об этом сообщила ВККС на своем сайте. Предполагаемое преступление касается покушения на мошенничество, выполненное в составе организованной группы, в особо крупном размере или приведшее к лишению гражданина права на жилое помещение. Заседание должно состояться 10 июля. Артем Игоревич Матета с 2012 года работал судьей. Сначала он исполнял свои обязанности в Ногинском городском суде, затем перешел в Московский областной суд, а с ноября 2021 года он был избран председателем в Солнцевском суде. Сейчас Матете 42 года. Артем Матета, предположительно, приходится сыном известному композитору Игорю Матете (автору композиций Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Ярослава Евдокимова, Ларисы Долиной, Маши Распутиной). В 2014 году MK.RU писал, что композитор Игорь Матета судится с родным сыном Артемом Матетой. Тогда известный композитор был намерен выписать сына-судью из квартиры в столичном районе Крылатское. Причины такого поступка в иске не уточнялись.