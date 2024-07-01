Utair анонсировала новые авианаправления в ХМАО

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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, авиакомпания utair, авиакомпания ютэйр
В ХМАО увеличат количества внутренних рейсов Фото:

Авиакомпания Utair планирует разработать направления внутренних и межрегиональных рейсов в ХМАО и из него. Об этом на рабочем совещании по транспорту сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Мартиросов.

«К новому сезону будет разработана новая маршрутная сеть внутренних и межрегиональных рейсов. Удобная для пассажиров логистика — приоритет. Необходимо по максимуму задействовать возможности региональных аэропортов — хабов», — слова Мартиросова передает врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук в telegram-канале.

По словам Кухарука, со стороны правительства Югры продолжится субсидирование востребованных социальных маршрутов. В приоритете труднодоступные территории. В ХМАО сейчас работают девять действующих аэропортов, из них три международных. В весенне-летнем расписании более 100 маршрутов. Однако у жителей региона все же есть запрос на новые авианаправления.

В июле 2024 года авиакомпания Red Wings планирует запустить рейсы, которые будут летать из Белоярского (ХМАО) в столицу России. Пассажиров будет перевозить самолет, вмещающий в себя до 108 людей. Билеты должны поступить в продажу в ближайшее время.

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Авиакомпания Utair планирует разработать направления внутренних и межрегиональных рейсов в ХМАО и из него. Об этом на рабочем совещании по транспорту сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Мартиросов. «К новому сезону будет разработана новая маршрутная сеть внутренних и межрегиональных рейсов. Удобная для пассажиров логистика — приоритет. Необходимо по максимуму задействовать возможности региональных аэропортов — хабов», — слова Мартиросова передает врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук в telegram-канале. По словам Кухарука, со стороны правительства Югры продолжится субсидирование востребованных социальных маршрутов. В приоритете труднодоступные территории. В ХМАО сейчас работают девять действующих аэропортов, из них три международных. В весенне-летнем расписании более 100 маршрутов. Однако у жителей региона все же есть запрос на новые авианаправления. В июле 2024 года авиакомпания Red Wings планирует запустить рейсы, которые будут летать из Белоярского (ХМАО) в столицу России. Пассажиров будет перевозить самолет, вмещающий в себя до 108 людей. Билеты должны поступить в продажу в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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