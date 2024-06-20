20 июня 2024

В ХМАО запускают регулярные авиарейсы из Арктической зоны в Москву

Авиакомпания «Ред Вингс» запустит полеты из Арктической зоны ХМАО в Москву
© Служба новостей «URA.RU»
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Из Арктической зоны в Москву будет летать "Суперджет"
Из Арктической зоны в Москву будет летать "Суперджет" Фото:

В июле 2024 года самолеты начнут летать из Белоярского, который относится к Арктической зоне ХМАО, в столицу России. Полеты будет выполнять авиакомпания «Ред Вингс».

«С 9 июня авиакомпания „Ред Вингс“ будет выполнять авиарейсы по маршруту Белоярский — Москва — Белоярский. Самолеты будут летать по четвергам», — сообщила агентству администрация Белоярского района.

Пассажиров будет перевозить самолет «Sukhoi Superjet 100», который вмещает до 108 пассажиров. Билеты поступят в продажу в ближайшее время.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair открывает дополнительные рейсы из Белоярского (ХМАО). Самолеты будут летать в Сургут и Тюмень.

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В июле 2024 года самолеты начнут летать из Белоярского, который относится к Арктической зоне ХМАО, в столицу России. Полеты будет выполнять авиакомпания «Ред Вингс». «С 9 июня авиакомпания „Ред Вингс“ будет выполнять авиарейсы по маршруту Белоярский — Москва — Белоярский. Самолеты будут летать по четвергам», — сообщила агентству администрация Белоярского района. Пассажиров будет перевозить самолет «Sukhoi Superjet 100», который вмещает до 108 пассажиров. Билеты поступят в продажу в ближайшее время. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair открывает дополнительные рейсы из Белоярского (ХМАО). Самолеты будут летать в Сургут и Тюмень.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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