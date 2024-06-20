В ХМАО запускают регулярные авиарейсы из Арктической зоны в Москву

В июле 2024 года самолеты начнут летать из Белоярского, который относится к Арктической зоне ХМАО, в столицу России. Полеты будет выполнять авиакомпания «Ред Вингс».
«С 9 июня авиакомпания „Ред Вингс“ будет выполнять авиарейсы по маршруту Белоярский — Москва — Белоярский. Самолеты будут летать по четвергам», — сообщила агентству администрация Белоярского района.
Пассажиров будет перевозить самолет «Sukhoi Superjet 100», который вмещает до 108 пассажиров. Билеты поступят в продажу в ближайшее время.
Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair открывает дополнительные рейсы из Белоярского (ХМАО). Самолеты будут летать в Сургут и Тюмень.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!