Гладков сообщил о пострадавших и разрушениях в Белгороде после атаки ВСУ

Гладков: семь мирных жителей пострадали и 22 дома повреждены из-за атаки ВСУ

01 июля 2024 в 23:48 Размер текста - 17 +

Вячеслав Гладков сообщил о семи пострадавших в результате атаки ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате массивной атаки ВСУ по Белгородской области семь мирных жителей пострадали, 22 дома разрушены, повреждены 10 автомобилей. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «Пострадали семеро мирных жителей: четыре женщины, двое мужчин и один ребенок.<…> Всего в результате обстрела в Белгороде различные повреждения выявлены в 22 частных домах», — написал Гладков в telegram-канале.Он уточнил, что у одной женщины осколочное ранение шеи, у другой — баротравма, у еще двух — контузия. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головы. Также он сообщил, что повреждены 10 автомобилей. Ранее сообщалось, что снаряд ВСУ попал в частный дом в Белгородской области. В результате атаки пострадали пять человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате массивной атаки ВСУ по Белгородской области семь мирных жителей пострадали, 22 дома разрушены, повреждены 10 автомобилей. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «Пострадали семеро мирных жителей: четыре женщины, двое мужчин и один ребенок.<…> Всего в результате обстрела в Белгороде различные повреждения выявлены в 22 частных домах», — написал Гладков в telegram-канале.Он уточнил, что у одной женщины осколочное ранение шеи, у другой — баротравма, у еще двух — контузия. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головы. Также он сообщил, что повреждены 10 автомобилей. Ранее сообщалось, что снаряд ВСУ попал в частный дом в Белгородской области. В результате атаки пострадали пять человек.