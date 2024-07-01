01 июля 2024

Гладков сообщил о пострадавших и разрушениях в Белгороде после атаки ВСУ

Гладков: семь мирных жителей пострадали и 22 дома повреждены из-за атаки ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Вячеслав Гладков сообщил о семи пострадавших в результате атаки ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате массивной атаки ВСУ по Белгородской области семь мирных жителей пострадали, 22 дома разрушены, повреждены 10 автомобилей. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«Пострадали семеро мирных жителей: четыре женщины, двое мужчин и один ребенок.<…> Всего в результате обстрела в Белгороде различные повреждения выявлены в 22 частных домах», — написал Гладков в telegram-канале.Он уточнил, что у одной женщины осколочное ранение шеи, у другой — баротравма, у еще двух — контузия. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головы. Также он сообщил, что повреждены 10 автомобилей.

Ранее сообщалось, что снаряд ВСУ попал в частный дом в Белгородской области. В результате атаки пострадали пять человек.

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В результате массивной атаки ВСУ по Белгородской области семь мирных жителей пострадали, 22 дома разрушены, повреждены 10 автомобилей. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «Пострадали семеро мирных жителей: четыре женщины, двое мужчин и один ребенок.<…> Всего в результате обстрела в Белгороде различные повреждения выявлены в 22 частных домах», — написал Гладков в telegram-канале.Он уточнил, что у одной женщины осколочное ранение шеи, у другой — баротравма, у еще двух — контузия. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головы. Также он сообщил, что повреждены 10 автомобилей. Ранее сообщалось, что снаряд ВСУ попал в частный дом в Белгородской области. В результате атаки пострадали пять человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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