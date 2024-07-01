Гладков сообщил о пострадавших и разрушениях в Белгороде после атаки ВСУ

В результате массивной атаки ВСУ по Белгородской области семь мирных жителей пострадали, 22 дома разрушены, повреждены 10 автомобилей. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«Пострадали семеро мирных жителей: четыре женщины, двое мужчин и один ребенок.<…> Всего в результате обстрела в Белгороде различные повреждения выявлены в 22 частных домах», — написал Гладков в telegram-канале.Он уточнил, что у одной женщины осколочное ранение шеи, у другой — баротравма, у еще двух — контузия. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головы. Также он сообщил, что повреждены 10 автомобилей.
Ранее сообщалось, что снаряд ВСУ попал в частный дом в Белгородской области. В результате атаки пострадали пять человек.
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