Baza: снаряд прилетел в дом во время обстрела Белгорода

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
В результате атаки пострадали пять человек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ снаряд попал в частный дом. В результате атаки пострадали пять человек. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Снаряд прилетел в частный дом во время обстрела Белгорода. По предварительным данным, пострадали 5 человек», — передает Baza. Уточняется, что в дом находился на улице Буханова. Во время обстрела там находились четыре женщины и один мужчина. Пострадавшие доставлены в больницу. Официальной информации нет.

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Во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ снаряд попал в частный дом. В результате атаки пострадали пять человек. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Снаряд прилетел в частный дом во время обстрела Белгорода. По предварительным данным, пострадали 5 человек», — передает Baza. Уточняется, что в дом находился на улице Буханова. Во время обстрела там находились четыре женщины и один мужчина. Пострадавшие доставлены в больницу. Официальной информации нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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