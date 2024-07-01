Baza: снаряд прилетел в дом во время обстрела Белгорода

01 июля 2024 в 23:04 Размер текста - 17 +

В результате атаки пострадали пять человек Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ снаряд попал в частный дом. В результате атаки пострадали пять человек. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Снаряд прилетел в частный дом во время обстрела Белгорода. По предварительным данным, пострадали 5 человек», — передает Baza. Уточняется, что в дом находился на улице Буханова. Во время обстрела там находились четыре женщины и один мужчина. Пострадавшие доставлены в больницу. Официальной информации нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ снаряд попал в частный дом. В результате атаки пострадали пять человек. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Снаряд прилетел в частный дом во время обстрела Белгорода. По предварительным данным, пострадали 5 человек», — передает Baza. Уточняется, что в дом находился на улице Буханова. Во время обстрела там находились четыре женщины и один мужчина. Пострадавшие доставлены в больницу. Официальной информации нет.