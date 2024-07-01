Baza: снаряд прилетел в дом во время обстрела Белгорода

В результате атаки пострадали пять человек
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ снаряд попал в частный дом. В результате атаки пострадали пять человек. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Снаряд прилетел в частный дом во время обстрела Белгорода. По предварительным данным, пострадали 5 человек», — передает Baza. Уточняется, что в дом находился на улице Буханова. Во время обстрела там находились четыре женщины и один мужчина. Пострадавшие доставлены в больницу. Официальной информации нет.
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