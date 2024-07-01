В Пермском крае на рабочем месте умер начальник отдела безопасности Анкушин

Борис Анкушин скончался 1 июля
В Пермском крае на рабочем месте умер начальник отдела безопасности Соликамского городского округа Борис Анкушин. Об этом URA.RU сообщили источники. В пресс-службе администрации округа подтвердили информацию.
«1 июля умер Анкушин Борис Геннадьевич. Это произошло прямо на рабочем месте», — сообщили источники.
В пресс-службе администрации Соликамского городского округа URA.RU подтвердили информацию о произошедшем. Борис Анкушин возглавлял отдел безопасности с апреля 2024 года.
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