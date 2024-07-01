01 июля 2024

В Пермском крае на рабочем месте умер начальник отдела безопасности Анкушин

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Борис Анкушин скончался 1 июля Фото:

В Пермском крае на рабочем месте умер начальник отдела безопасности Соликамского городского округа Борис Анкушин. Об этом URA.RU сообщили источники. В пресс-службе администрации округа подтвердили информацию.

«1 июля умер Анкушин Борис Геннадьевич. Это произошло прямо на рабочем месте», — сообщили источники.

В пресс-службе администрации Соликамского городского округа URA.RU подтвердили информацию о произошедшем. Борис Анкушин возглавлял отдел безопасности с апреля 2024 года.

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В Пермском крае на рабочем месте умер начальник отдела безопасности Соликамского городского округа Борис Анкушин. Об этом URA.RU сообщили источники. В пресс-службе администрации округа подтвердили информацию. «1 июля умер Анкушин Борис Геннадьевич. Это произошло прямо на рабочем месте», — сообщили источники. В пресс-службе администрации Соликамского городского округа URA.RU подтвердили информацию о произошедшем. Борис Анкушин возглавлял отдел безопасности с апреля 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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